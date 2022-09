DAX – Zeitenwende beim deutschen Leitindex?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Woche für den DAX ist alles andere als positiv verlaufen. Auch wenn es zunächst so ausgesehen hatte, dass der DAX die Abwärtstrendlinie erreichen könnte, wurde diese Hoffnung bereits am Dienstag wieder zunichte gemacht. Die ersten beiden Handelstage der Woche bildeten zusammen eine Art Shooting-Star und kündigten damit bereits einen Rückgang im Markt an. Damit wurde dann auch der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt. Die zuletzt positiven Indikatorensignale wurden damit negiert. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie gescheitert, was ein neues finales Verkaufssignal bedeutet.



Die hohen Umsätze am Freitag sind dem großen Options-und Futures-Verfallstermin geschuldet. Damit kann hier nicht von einer Ausverkaufssituation gesprochen werden. Allerdings kommt es immer wieder einmal vor, dass solche Verfallstage Wendepunkte an den Märkten darstellen. Wenn dies so wäre, könnte nicht nur beim Wetter eine Zeitenwende eingeleitet werden, sondern auch beim DAX. Ein Impuls könnte in der kommenden Woche von den US-Märkten her kommen. Sollte die Woche dort positiv beginnen, würde dies sicher auch zu einem erfreulichen Wochenauftakt in Deutschland führen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.