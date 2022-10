DAX – Wird das ein Game-changer oder ein Rohrkrepierer?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn es nicht der turbulente Wochenauftakt gewesen ist, wie dieser zu erwarten war, konnte aber auch kein Befreiungsschlag oder eine Bestätigung des neuen kurzfristigen Trends beobachtet werden. Die Gewinne vom Wochenstart wurden im Laufe der Woche fast alle wieder aufgegeben. Trotzdem sieht die Lage für den Wochenauftakt der kommenden Woche recht positiv aus. Die bereits viel zitierte Saisonalität ist ja seit Anfang Oktober ohnehin positiv. Diese hat sich nun noch einmal verbessert. Im Zeitraum von heute bis zum Jahresende verzeichneten 29 der letzten 34 Jahre ein positives Ergebnis.



Diese Statistik zeigt, dass nun die beste Zeit des Jahres begonnen hat. Auch die sehr positive „Nachbörse“ am Freitag, die durch die US-Börsen nach oben gezogen wurde, spricht für einen entsprechenden Wochenstart. Lediglich die Indikatoren könnten etwas bremsen, da viele schon im überkauften Bereich angekommen sind oder vor Verkaufssignalen stehen. Trotzdem dürfte ein Überschreiten des jüngsten Tops zu erwarten sein. Ob die Kraft ausreicht, an die Abwärtstrendlinie zu steigen oder diese sogar zu überwinden, wird in der kommenden Woche noch nicht entschieden werden.

