DAX - Wie lange kann das noch gut gehen?

Einen solch beeindruckenden langanhaltenden Aufwärtstrend sieht man nicht sehr häufig. Dies hängt gewiss damit zusammen, dass es dem Jahresende entgegengeht und die Marktteilnehmer vor Gewinnmitnahmen noch zurückscheuen. Früher oder später wird diese Dynamik aber nicht mehr durchzuhalten sein. Eine Korrektur in den Bereich der bisherigen Tops wird kaum verhindert werden können. Die Indikatoren befinden sich zwar seit geraumer Zeit im überkauften Bereich, geben in der aktuellen Phase aber kaum eine brauchbare Hilfestellung. Somit könnte bis zum Jahresende die nächste runde Marke von 17.000 Punkten noch erreicht werden, eine Korrekturphase ist danach aber kaum zu verhindern.

Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nachtbus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

