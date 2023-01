DAX - Widerstandszone erreicht, was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Der DAX hat nach dem Überwinden des Tops vom Dezember die übergeordnete Widerstandslinie erreicht. Damit ist die Marke von 15.000 Punkten in Schlagweite gekommen. Da das Kaufsignal des MACD-Indikators noch wirkt, dürfte dieser Wert in den kommenden Tagen erreicht werden können. Allerdings stehen die übrigen Indikatoren bereits vor Verkaufssignalen, was zumindest eine bremsende Wirkung haben dürfte. Die aktuelle Phase ist zwar erfreulich, es sollte aber bedacht werden, dass die Umsätze kaum angezogen haben und damit noch immer die Marktbreite fehlt. Sollte sich der Gedanke durchsetzen, dass man etwas verpassen könnte, würden sicher auch die Umsätze anziehen. Soweit ist es aber noch nicht, weshalb aus heutiger Sicht mit einer Korrekturbewegung zu rechnen ist.

Quelle Charts: ProRealTime.com

