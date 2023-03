DAX - Wenn das ein Broadening-Top wird.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Fachbegriffe aus der Technischen Analyse sind nicht jedermanns Sache. Man kann es ja auch einfacher ausdrücken. Wenn sich an einem Top die Volatilität ausweitet und eine Formation entsteht, die oft nach unten aufgelöst wird, spricht man von einem Broadening- oder Megaphon-Top. Da die Indikatorenlage ähnlich bedenklich aussieht, besteht derzeit eine erhöhte Gefahr für einen Einbruch. Andererseits beginnt nun eine statistisch sehr positive Phase, die bis in den Sommer reichen könnte. Immerhin konnten in den vergangenen 35 Jahren 25 Jahre mit einem positiven Ergebnis in diesem Zeitraum abschließen. Es ist also noch nicht beschlossene Sache, dass der Markt nun einbricht. Eine Entscheidung dürfte in den kommenden zwei Wochen fallen. Die neue kleine Seitwärtsrange wird dabei auch beachtet werden müssen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

