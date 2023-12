DAX - Welche Weihnachtsgeschenke sind noch zu erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gutes tun, ist in diesen Tagen sehr ausgeprägt. Sei es, dass man seine Lieben im unmittelbaren Umfeld an Heiligabend bescheren wird oder den Ärmsten der Armen mit einer Spende (wie oben) unter die Arme greift. Die Historie hat gezeigt, dass die Märkte mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls noch Geschenke zum Jahresende verteilen. So spricht die Statistik für weiter steigende Notierungen bis zum Jahresende. Allerdings hat der deutsche Leitindex seit Ende Oktober einen nahezu korrekturlosen Aufwärtstrend generiert, der nun durch eine Gegenbewegung unterbrochen werden könnte. Die Indikatorenlage spricht für eine solche Gegenbewegung. Der DAX hat in der vergangenen Woche auf der Stelle getreten, nachdem er zuvor kurzzeitig die runde Marke von 17.000 Punkten überwunden hat, diese aber nicht halten konnte. Eine Korrektur bis in den Bereich des Juli-Tops sollte in den kommenden Tagen nicht überraschen.

Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nacht-Bus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“.

Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.