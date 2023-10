DAX: Weitere Eintrübung des Chartbildes

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

ABSTRACT: Das DAX Chartbild hat sich, vor allem auf 4h, bärisch eingetrübt. Die Bullen müss(t)en zum Wochenbeginn versuchen, den DAX wieder an und über die SMA50 zu schieben. Sollte diese gelingen, so gilt es nachfolgend rasch aufwärts zu laufen. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so besteht die Möglichkeit, dass die SMA20 erneut angelaufen und auch überschritten werden könnte. Gelingt es den Bullen in den kommenden Handelstagen den Index wieder über der SMA20 festzusetzen, so könnte es erneut in Richtung der SMA200 gehen.

Die Nachfrage der chinesischen Verbraucher bleibt zurückhaltend und dies wohl auch in der "goldenen Woche", eine der Hauptreisezeiten in China. Reisen sind seit den Corona Restriktionen wieder möglich, dennoch gaben die Verbraucher deutlich weniger als erwartet aus. Die schwache Nachfrage spiegelt sich auch in den Verbraucherpreisen wider. Diese stagnierten im September - damit verharrt China am Rande der Deflation. Ein wichtiger Grund für die Stagnation der Preise ist der Immobilienmarkt, der immer noch in der Krise ist. Besserung ist hier aktuell nicht in Sicht.

Der chinesische Außenhandel scheint sich zu stabilisieren, darauf deuten zumindest die aktuellen Daten hin. Zwar sanken die Importe als auch die Exporte um jeweils 6,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, aber der Rückgang hat sich verlangsamt. Die Handelsdaten untermauern, dass sich die chinesische Wirtschaft nur langsam erholt.

Der DAX ging am Montagmorgen, mit einem GAP down bei 15.254 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 250 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 138 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konsolidierte den Rücksetzer am Montag zunächst. Erst am Dienstag stellte sich wieder etwas Kaufdruck ein. Das GAP wurde am Dienstagmorgen geschlossen, die Bullen konnten den Index sukzessive weiter aufwärtsschieben. Die freundliche Tendenz hielt übergeordnet bis Donnerstagmittag an. Nachdem das Wochenhoch formatiert war, gaben die Notierungen deutlich nach. Am Freitagmorgen stellte sich zunächst eine kleine Stabilisierung ein, der folgende Rücksetzer wurde zurückgekauft, am Freitagnachmittag dominierten aber wieder die Abgaben. Der DAX ging bei 15.257 Punkten aus dem Wochenhandel.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.667/69 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.683/85 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.205/03 Punkte-Marke ebenfalls exakt an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.190/88 Punkten.

Dax Widerstände

15.296

15.365/70

15.408/15/41/65/83

15.500/06/13/30/71

15.633/37/68/96

15.722

Dax Unterstützungen

15.211

15.174/317

15.059

14.991/03

14.864

14.788

14.692

Intraday-Marke 15.582 und 14.965

Tagesschlussmarken 15.868 und 14.404

und Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAILY

Der DAX hat sich in der abgelaufenen Handelswoche etwas erholen können. Es ging an und über die SMA20 (aktuell bei 15.483 Punkten). Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index nicht die SMA200 (aktuell bei 15.722 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 15.688 Punkten) erreicht hat. Die Kursmuster haben damit der Einschätzung aus dem letzten Wochenfahrplan entsprochen. Zum Wochenschluss hin ging es wieder dynamisch in Richtung Süden.

Damit bleibt das Tageschart angeschlagen. Solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die das Potential haben, weiter abwärts bis in den Bereich der 15.065/50 Punkte bzw. übergeordnet an die 14.640/25 Punkte zu laufen.

Sollten die Bullen in der kommenden Handelswoche einen Richtungswechsel abbilden können, so besteht die Möglichkeit, dass die Erholungsbewegungen bis an die SMA20 laufen könnten. Ob die Kraft auch vorhanden ist, diese Durchschnittslinie zu überwinden bleibt abzuwarten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX konnte sich ziemlich exakt an die SMA200 (aktuell bei 15.637 Punkten) schieben, wurde hier aber abgewiesen. Von hier aus ging es wieder an und unter die SMA20 (aktuell bei 15.500 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass die SMA20 im Zuge des Rücksetzers nur einen bedingten Support geboten hat. Zum Wochenschluss haben sich die Abgaben weiter fortgesetzt. Diese gingen am Freitagnachmittag dann, nach einer kleineren Erholung im Dunstkreis dieser Linie, direkt weiter unter die SMA50 (aktuell bei 15.365 Punkten).

Damit hat sich das 4h Chart bärisch eingetrübt. Die Bullen müssen zum Wochenbeginn versuchen, den DAX wieder an und über die SMA50 zu schieben. Sollte diese gelingen, so gilt es nachfolgend rasch aufwärts zu laufen. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so besteht die Möglichkeit, dass die SMA20 erneut angelaufen und auch überschritten werden könnte. Gelingt es den Bullen in den kommenden Handelstagen den Index wieder über der SMA20 festzusetzen, so könnte es erneut in Richtung der SMA200 gehen. Kann sich der DAX wieder an die SMA200 schieben, so bleibt allerdings abzuwarten, ob es die Bullen schaffen, den Index auch über dieser Durchschnittslinie festzusetzen.

Setzt sich der DAX auf der anderen Seite unter der SMA50 fest, so wären die Bären deutlich im Vorteil. Sie hätten dann die Möglichkeit den DAX weiter abwärts zu drücken, wobei es auch vorstellbar ist, dass die Abgaben dynamischen Charakter haben könnten. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich. Entspannen würde sich das Tageschart erst dann wieder, wenn die Bullen den Index über dieser Durchschnittslinie festgesetzt haben.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.255 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.266/68, bei 15.279/81, bei 15.294/96, bei 15.311/13, bei 15.319/21, bei 15.330/32, bei 15.345/47, bei 15.363/65 und dann bei 15.370/72 Punkten gehen. Über der 15.370/72 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 15.384/86, bei 15.394/96, bei 15.406/08, bei 15.414/16, bei 15.424/26, bei 15.437/39, bei 15.452/54, bei 15.465/37, bei 15.481/83, bei 15.494/96, bei 15.510/12 bzw. bei 15.525/27 Punkten anlaufen. Über der 15.525/27 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufzeile bei 15.543/45, bei 15.555/57, bei 15.571/73, bei 15.580/82, bei 15.593/95, bei 15.611/13, bei 15.624/26, bei 15.638/40, bei 15.651/53, bei 15.667/69, bei 15.683/85 und dann bei 15.697/99 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 15.255 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Dax an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.244/42, bei 15.231/29, bei 15.218/15, bei 15.205/03, bei 15.190/88, bei 15.176/74, bei 15.165/63, bei 15.149/47 und dann bei 15.137/35 Punkten zu drücken. Unter der 15.137/35 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.123/21, bei 15.110/08, bei 15.091/89, bei 15.075/73, bei 15.064/62, bei 15.051/49, bei 15.039/37, bei 15.028/26, bei 15.013/11, bei 14.998/96, bei 14.981/79, bei 14.968/66 bzw. bei 14.952/50 Punkten gehen.

seitwärts / abwärts

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.