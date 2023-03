DAX - Was passiert bei einer negierten Formation

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Wie bei allen Prognosen und Vorhersagen, gibt es keine Garantie dafür, dass diese auch wie gewünscht oder erwartet eintreffen. So wurde in den vergangenen Handelstagen das Broadening-Top zwar erwartungsgemäß nach unten aufgelöst, zuletzt hat der DAX aber das Niveau dieser nicht alltäglichen Formation wieder zurückerobert. Auch für dieses Verhalten gibt es eine Regel die nämlich besagt: Eine Formation die negiert wird, lässt eine deutlichere Bewegung in die nicht erwartete Richtung zu. Somit müsste der DAX nun kräftig anziehen. Allerdings ist die aktuelle Lage weiterhin recht fragil, was die erhöhte Volatilität widerspiegelt. Die letzten Erholungstage waren zudem on rückläufigen Umsätzen begleitet. Auch wenn die Statistik für eine starke Phase spricht, sollte noch nicht von einer aufkommenden Euphorie ausgegangen werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.