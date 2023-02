DAX - Volatilität steigt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX zeigte sich in den letzten Handelstagen mit einer zunehmenden Volatilität. Am Donnerstag erreichte er mit 15.658 Punkten ein neues Jahreshoch. Einen Tag später beendete der deutsche Leitindex die Woche mit 15.307 Punkten. Wiederkehrende Inflationssorgen aufgrund steigender Ölpreise und ein düsterer Adidas-Ausblick trübten die Stimmung und lösten Gewinnmitnahmen aus. In der aktuellen Handelswoche stabilisierte sich der deutsche Leitindex und die Bullen übernahmen in der ersten Wochenhälfte das Zepter. Daran konnte auch eine geringer als gedacht gesunkene US-Inflationsrate nichts ändern. Auch von starken US-Konjunkturdaten und damit verbundenen Sorgen um weiter steigende Zinsen zunächst unbeeindruckt, nahm der DAX am Donnerstag sein Jahreshoch ins Visier. Allerdings war bei 15.634 Punkten der Anstieg vorerst beendet und es ging mit US-Eröffnung auf 15.430 Punkte runter.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Siemens





Die meistgehandelte Inlandsaktie war in der vergangenen Woche die Siemens-Aktie mit 905 Preisfeststellungen, gefolgt von Bayer mit 662 Ausführungen. Der deutsche Industrie-Riese Siemens erfreute die Aktionäre mit einer Prognoseanhebung für das laufende Geschäftsjahr. Beim Gewinn je Aktie wurde die Erwartungsspanne um 0,20 Euro auf 8,90 bis 9,40 Euro angehoben. Im Vorjahr lag der Gewinn je Aktie, bedingt durch Abschreibungen auf Siemens Energy und Belastungen durch die Aufgabe des Russland-Geschäfts, bei 5,47 Euro. Grund für die Prognoseanhebung ist das abgelaufene Rekord-Quartal, in dem Siemens seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8% auf 18,1 Milliarden Euro steigern konnte. Das operative Ergebnis konnte um 9% auf 2,7 Milliarden Euro erhöht werden. Vor allem die Sparte Digital Industries trug mit einer Steigerung von ca. 50% beim operativen Gewinn maßgeblich zu den guten Zahlen bei. Laut Siemens-Finanzchef Ralf Thomas sind die Auftragsbücher voll und die Lager bei kritischen Beständen gut eingedeckt. Die Siemens-Aktie legt in der letzten Woche um 4,2% auf 148,20 Euro zu.

Zur Siemens-Aktie | Handeln





Bayer





Die Aktien des deutschen Chemie- und Pharmakonzerns Bayer waren in der vergangenen Handelswoche bei Anlegern ebenfalls stark gefragt. Investoren drängten in den letzten Wochen auf einen vorzeitigen Abgang des in der Kritik stehenden CEOs Werner Baumann. Geplant war ein Wechsel auf dem Bayer-Chefsessel für das Jahr 2024. Nachdem der Druck von Investoren-Seite stärker wurde, wird der Wechsel an der Konzernspitze bereits zum 01. Juni 2023 vollzogen. Neuer Bayer-Chef wird William Anderson, der von Roche kommt und dort die Pharmasparte leitete. Zudem bringen einige Fondsmanager eine Abspaltung der kleinsten Bayer-Sparte Consumer Health, die rezeptfreie Arzneien herstellt, ins Spiel. Anleger schauen unterdessen auf den 28. Februar, dann veröffentlicht Bayer seine Quartalszahlen. Experten erwarten eine Umsatzsteigerung von 11,12 Milliarden Euro im Vorjahresviertel auf 12,17 Milliarden Euro im nun abgelaufenen Quartal. Beim Gewinn je Aktie sehen die Analysten eine leichte Steigerung von 1,26 Euro auf 1,29 Euro. Der Kurs der Bayer-Aktie notiert, nach einem Zwischenhoch bei ca. 65 Euro, aktuell bei 59,73 Euro ca. 1% über Vorwochenniveau.

Zur Bayer-Aktie | Handeln

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.