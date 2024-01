DAX: Unterstützung hält - Widerstand zu stark

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Rotes Doji zeugt von kurzfristiger Unsicherheit

DAX scheitert (vorerst) an 16.784

- Nächste charttechnische Widerstände: 16.784, 16.890, 17.003

- Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.529, 16.387, 16.262

- Oberes Bollinger-Band: 16.843, Mittleres Bollinger-Band: 16.709 und Unteres Bollinger-Band: 16.576

- 100-Tage-Linie: 15.790 und 200-Tage–Linie: 15.862 sowie: 38-Tage-Linie: 16.451

- Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: steigend | Momentum: positiv

- Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: unterdurchschnittlich

- Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.800 erwartet

- (Trailing-) Stopp-Loss: 16.529, 16.387, 16.262 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Der DAX 40 pendelte auch gestern erwartungsgemäß zwischen 16.784 und 16.529 Punkten. Auch am heutigen Donnerstag wird er dort in den Handel starten. Die Oberkante bei 16.784 war gestern abermals als Widerstand zu stark. Heute könnte diese Marke wieder angesteuert werden. Ob sie dann auch nachhaltig bricht bleibt fraglich. Was bedeutet das für den heutigen Handelstag?

Die Stimmungslage beim DAX signalisiert aktuell eine gewisse Nervosität und Orientierungslosigkeit. Die gestrige rote Doji (negative Tagesentwicklung bei geringfügiger Tagesvolatilität) offenbart eine gewisse Orientierungslosigkeit. Aufgrund dessen wurde auch gestern der Widerstand bei 16.784 nicht überschritten. Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich heute neutral bis leicht positiv. Erfreulich dabei ist ganz klar die Rückkehr des Momentums in den positiven Bereich. Auch wenn dies bislang noch eine hauchdünne „Geschichte“ ist. Beides macht Hoffnung, dass die Unterstützung bei 16.529 gehalten werden kann. Gleichzeitig scheint aber ein glatter Bruch der 16.784 damit recht unwahrscheinlich.

Das heutige Tagesszenario lässt sich daher wie folgt einordnen: Der DAX wird heute wohl mit recht hoher Wahrscheinlichkeit in der Bandbreite von 16.784 bis 16.529 in den Handel starten. Die Bollinger Bänder und charttechnischen Marken untermauern diese enge Bandbreite. Nach unten bleibt bei einem Unterschreiten der 16.529 das Potenzial auch heute zunächst bis 16.387 begrenzt. Insbesondere das Untere Bollinger Band (16.576) fungiert weiterhin als zusätzliche Auffanglinie. Die Gesamtlage mahnt trotz allem weiter zur gesunden Vorsicht. Die gestrige Tageskerze („Rotes Doji“) ist ebenso ein Indiz dafür, die Stopps daher weiter beizubehalten beziehungsweise nachzuziehen. Die kurzfristige Lage im DAX ist nichts anderes als das Warten auf etwaige Impulse. Das zeigt ganz klar die Einengung der Bollinger-Bänder auf. Es kann dann auch alles ganz schnell gehen. Darum wird es auch heute wichtig sein, in beide Richtungen zu denken. Diese Richtungen lauten: 16.784 und 16.529.

Fazit:

- DAX bleibt vorerst in enger Bandbreite

- Chart- und Markttechnik engen sich weiter ein

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.