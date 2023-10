DAX vor US-Arbeitsmarktdaten stabil

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Anleger an der Frankfurter Börse bleiben im Risk-Off-Modus. Ob der Test der 15.000er Marke im Deutschen Aktienindex in dieser Woche der letzte war, darüber dürften auch die heute Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten entscheiden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Hoffnung auf schwache Zahlen, die die Fed von einer weiteren Zinserhöhung im November abhalten, könnte enttäuscht werden. 170.000 neu geschaffene Stellen werden für September erwartet. Die Tendenz zeigt damit zwar in den vergangenen Monaten nach unten. Nimmt man aber die gestern gemeldeten Zahlen der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, sprechen die noch nicht für die von der Notenbank gewünschte Abkühlung. Sollten die heutigen Daten dennoch weit unter den Erwartungen liegen, könnte die schlechte Stimmung nach der Zehn-Prozent-Korrektur im DAX zumindest mal für einen kleinen Short Squeeze vor dem Wochenende sorgen.

Beim größten deutschen Autobauer VW wird der Gürtel enger geschnallt. Die neue Vorgabe sind Einsparungen von bis zu zehn Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren. Die Kosten sollen vor allem in der Produktion gesenkt werden. Im Kern soll diese nun auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und eben nicht mehr auf Halde produziert werden. Kurzfristig wird man hiermit die Kennzahlen des Konzerns sicher hochfahren können. Eine derartige Umstellung ist allerdings auch ein Eingeständnis an die sinkende Nachfrage. Ob diese Maßnahme also ausreicht, um den sich seit Wochen im Abwärtstrend befindlichen Aktienkurs aufzuhalten, ist daher eher zweifelhaft.