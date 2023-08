DAX - Trotz Einbruch, technisch noch nichts passiert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Natürlich ist es nicht schön mit ansehen zu müssen, wie sich der DAX von seinen jüngsten Tops wieder so rasant entfernt. Das haben wir aber bereits nach den letzten beiden erreichten Rekordhochs beobachtet. Jedes Mal konnte sich der Index aber im Bereich der Unterstützungszone halten. Auch dieses Mal ging es kräftig nach unten und die Unterstützungszone wurde erreicht. Die Indikatoren befinden sich im übererkauften Bereich und könnten in den kommenden Tagen Kaufsignale generieren. Trotzdem sollte noch nicht davon ausgegangen werden, dass der Markt an dieser Zone erneut Halt findet. Die Chance darauf ist allerdings gegeben. Daher ist technisch bislang noch keine nachhaltige Veränderung zu sehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

