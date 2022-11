DAX – Tritt auf der Stelle, Jahresendrallye kommt ins Stocken

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist kein Einbruch und auch kein Crash, was der DAX in diesen Tagen aufzuweisen hat. Allerdings ist die Aufwärtsdynamik deutlich verloren gegangen. Die aktuelle Lage ist nicht mehr, als ein Treten auf der Stelle. Auch wenn der deutsche Leitindex zuletzt wieder etwas zulegen konnte, ist der Respekt vor den anstehenden Verkaufssignalen der Indikatoren hoch. Die letzten beiden Handelstage waren zudem wieder von Zurückhaltung geprägt. Dies ist anhand der deutlich rückläufigen Umsätze zu erkennen. Die Dojis (Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu auf einem Niveau) der vergangenen Woche, die Unsicherheit angezeigt haben, scheinen jetzt ihre Wirkung zu entfalten. Ein Anstieg bis in den Bereich von 15.000 Punkten ist bis zum Jahresende noch möglich. Zunächst dürfte aber eine Korrekturbewegung anstehen.

