DAX in Tiefschlafphase angekommen

Der Deutsche Aktienindex befindet sich in einer Tiefschlafphase. Die Volatilität geht immer weiter zurück. An der 16.000er Marke geht in beide Richtungen so gut wie nichts mehr. Nach der starken Outperformance des DAX in den vergangenen Monaten gegenüber der Wall Street hat nun ein Aufholmanöver der Indizes in New York begonnen, auch weil jenseits des Atlantiks der Aktienmarkt noch deutlich mehr Luft nach oben hat. Morgen geht es in Deutschland mit dem teilweisen Feiertag für viele Marktteilnehmer vielleicht in ein verlängertes Wochenende, was in Kombination mit dem nur mäßig gefüllten Terminkalender an den geöffneten Börsen nicht viel Dynamik auch für den Rest der Handelswoche verspricht.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Ein Indikator, der aktuell zur Vorsicht mahnt, ist der „Fear & Greed“-Index des Nachrichtensenders CNN. Dieser nähert sich gerade dem Zustand extremer Gier, also eines übertriebenen Optimismus der Anleger. Das ist zwar als sogenannter Kontraindikator nicht unbedingt eine Garantie für fallende Kurse, aber in Kombination mit der derzeit niedrigen Volatilität zumindest könnte dies eine explosive Mischung darstellen.

Der Fokus der Investoren auf die Wall Street ist von den Unternehmen selbst getrieben. Grund dafür sind die massiven Aktienrückkäufe. Bis zu einer Billion US-Dollar sollen dieses Jahr für Aktienrückkaufe eingesetzt werden, was sowohl für den Trend als auch für ein Viertel der gesamten Kursgewinne verantwortlich ist. Auch das Rollenverhältnis wird hierdurch getauscht. Zu Jahresbeginn war Europa, vor allem Deutschland der bei Investoren scheinbar der attraktivere Markt. Nun rücken die USA wieder klar in den Vordergrund.