DAX: Tauziehen an der 15.700er Marke geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im Deutschen Aktienindex setzt sich an der 15.700er Marke das Tauziehen zwischen Bullen und Bären fort. Letztere wittern jetzt ihre Chance, weil an der Wall Street die Stimmung nach der Veröffentlichung der letzten Sitzungsprotokolle der Federal Reserve endgültig gekippt ist. Nicht nur, dass gerade einmal zwei Mitglieder des Offenmarktauschusses im Juli für eine Zinspause stimmten, den Anlegern wird auch so langsam klar, dass die Zinsen lange auf dem hohen Niveau bleiben werden, bis erste Zinssenkungen auch nur von der Notenbank ins Auge gefasst werden dürften.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

So kühlt sich der Optimismus der vergangenen Monate wieder ab, abzulesen auch am Fear & Greed Index des Nachrichtensenders CNN. Mitte Juli lag dieser noch bei 85, was für einen stark überkauften Markt sprach. Nun ist er wieder auf 52 zurückgekommen und liegt damit fast genau in der Mitte, sinnbildlich für die stillstehenden Aktienmärkte. Abwarten könnte aktuell also in der Tat die bessere Alternative sein.

Tesla scheint größere Absatzprobleme in China zu haben als bislang gedacht, denn das Unternehmen senkt zum zweiten Mal in nur einer Woche die Preise. Damit schickt der E-Auto-Pionier nicht nur ein negatives Signal an die Börse, für die anderen Hersteller kommt dies einem Aufruf zum Preiskampf gleich. Für die deutschen Autobauer ist dies noch dramatischer als für Tesla selbst, denn diese haben in jedem Fall ein massives Absatzproblem in China in diesem Sektor, das sich nun noch vergrößern dürfte.