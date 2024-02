DAX - TOPS & FLOPS des heutigen Handelstages, 21.02.2024

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX - Ein Blick auf die Tops & Flops des Handelstages

Der DAX steht vor der Herausforderung, das letzte Allzeithoch von 17.200 Punkten zu überwinden. Bisher gelang ihm jedoch kein Durchbruch. In diesem Artikel analysieren wir die aktuellen Entwicklungen und werfen einen genauen Blick auf die Top 5 Gewinner und Verlierer im DAX.

Trotz Abgasmanipulationsvorwürfe des Kraftfahrtbundesamtes spult die BMW Aktie ihre monatliche Routine ab und führt das Rennen der Automobilhersteller heute im DAX an und findet ihren Platz in der Liste der Top 5.

Die Daimler Aktie steht heute nicht im Schatten ihrer Mitbewerber und steigt mit dem Rest der Branche und findet ihren Platz in den Top 5 der Gewinner im Dax. Zwei Vorstandsmitglieder freuen sich bei Daimler über ihre verlängerten Verträge und die Aktionäre auch.

Die Porsche Aktie fiel von der Verkaufszone im wöchentlichen Blick genau auf die bärische Profitzone und wir können Gewinnmitnahmen heute beobachten. Die Porsche Aktie zählt dadurch mit zu den Top 5 Gewinnern im Dax, dank der positiven Stimmung in der Automobilbranche.

Die Siemens Energy Aktie führt heute die Bestenliste im DAX an und hat die Verluste von gestern wieder fast zurück geholt. Reicht das den Widerstand bei 14.50 Eur zu knacken? The answer my friend is blowing in the wind...

