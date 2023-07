DAX: Steigende US-Indexfutures beflügeln europäische Stimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

· Bevorstehende Session an der Wall Street stützt die Stimmung in Europa

· US-Indexfutures deuten auf höhere Eröffnung an der Wall Street hin

· SAP (SAP.DE)-Aktie wegen schwächerer Ergebnisse in der "Cloud"-Sparte unter Druck

Die letzte Handelssitzung der Woche bringt eine gemischte Stimmung unter den Anlegern mit sich, die sich jedoch mit dem Herannahen der US Cash Session zu verbessern scheint. Die US-Futures deuten auf einen erfolgreichen Start in die Session an der Wall Street hin, doch sollte man nicht vergessen, dass die ADRs großer US-Unternehmen in Europa niedriger gehandelt werden.

Der Makrokalender für die heutige Session ist relativ leer. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die anstehenden Ergebnisberichte der Unternehmen für das zweite Quartal dieses Jahres.

Die Stimmung in Europa ist in der Freitagssession relativ gemischt. Am schlechtesten schneiden derzeit die Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Telekommunikation und Fracht (See- und Luftfahrt) ab. Quelle: xStation 5

Die DE30-Futures verlieren in der heutigen Session fast 0,13%. Der Index bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne um die lokalen Höchststände. Quelle: xStation 5

News:

Die Aktien der SAP (SAP.DE) SE verlieren in der heutigen Session fast 3,7%, nachdem die Umsätze der Cloud-Sparte im zweiten Quartal hinter den Analystenschätzungen zurückblieben. Das größte europäische Softwareunternehmen hob seine Prognose für den Betriebsgewinn für das Jahr leicht an. Die Ergebnisse des zweiten Quartals "bringen uns auf den richtigen Weg", um die Prognose für den operativen Gewinn anzuheben, sagte Finanzvorstand Dominik Asam in einer Erklärung.

Ausgewählte, vom Unternehmen präsentierte Ergebnisse. Quelle: Bloomberg

Die Aktien des Unternehmens testeten heute eine wichtige Unterstützungszone, die durch den 100-Tage-EMA (lila Kurve) und die Abschaffung des 61,8%-FIbo der im Juli 2020 eingeleiteten Abwärtswelle definiert ist.

BNP Paribas Exane hat seine Empfehlung für die Aktien von Mercedes-Benz (MBG.DE) von zuvor "Outperform" auf "Neutral" herabgestuft. Die Aktien des Unternehmens verlieren derzeit 3,6%.

Die Mercedes-Aktie (MBG.DE) hat auch die Unterstützung durch den unteren Kanal des mittelfristigen Aufwärtstrends getestet. Quelle: xStation 5

Sartorius (SRT.DE) hat seine Prognosen für das Geschäftsjahr bestätigt und einen Umsatz für das erste Halbjahr gemeldet, der unter den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten lag.

HALBJAHRESERGEBNISSE:

· Umsatz: 1,74 Mrd. €, -16% y/y (im Jahresvergleich), Prognose 1,8 Mrd. €

· Bereinigtes Ebitda: 516,7 Mio. €, -26% y/y, 538 Mio. € Prognose

· Bereinigte Ebitda-Marge: 29,8% vs. 33,9% y/y, Prognose 30%

· Aufträge: 1,45 Mrd. €, -33% y/y

Das Unternehmen prognostiziert für dieses Jahr weiterhin eine bereinigte Ebitda-Marge von 30%, die auf 30,7% geschätzt wird. Die Aktien des Unternehmens verlieren fast 2%.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.