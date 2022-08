DAX: Stabilisierung mit Long-Potenzial bis [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der vorangegangenen Abwärtskorrektur von etwa einer Woche, tendiert der deutsche Leitindex DAX rein technisch gesehen auf einem überverkauften Niveau. Dies korreliert stark mit unserer Zählung der kommenden Hoch- und Tiefpunkte, die einen Kursanstieg ab dem 23. bis um den 26. August (+/-) in Aussicht stellt.

Ausblick

Mit einem ersten Impuls auf der Oberseite hat sich das signifikante Unterstützungsband 13.164-13.130 (grün) in der heutigen Morning Session erneut bestätigt. Solange dieses hält wird eine Trendumkehr wahrscheinlich, mit einem ersten Kursziel in Richtung 13.330. Bricht der Widerstand 13.335-13.380 (rot) ist dies eine Kaufsignal, mit Reaktionspotenzial an die 13.450 und 13.540, wo auch das 50er Retracement verläuft.

Scheitern die Bullen an 13.130 ist dies ein Verkaufssignal, mit signifikantem Abschlagspotenzial bis zunächst rd. 13.000.

Supports und Widerstandsmarken

13.540

13.450

13.335-13.380

13.164-13.130

13.000

Einen erfolgreichen Handelstag!

Global Investa

Hinweis:

Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.