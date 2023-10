DAX: Spinning-Top zeugt von Unsicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der horizontale Widerstand bei 15.456 Punkten sowie die 200-Tage-Linie bei aktuell 15.644 Zählern stellen für den DAX auch heute weiter eine massive Doppelhürde dar. Die zuletzt vollzogene Stabilisierung relativiert sich immer mehr.

Dadurch hat natürlich auch der mittelfristige charttechnische Abwärtsmodus weiter Bestand.

Auch am heutigen Dienstag wird es nun ganz stark darauf ankommen, wie sich der DAX 40 nach unten an seinen Unterstützungen verhält. So wurde der Support bei 15.273 Indexpunkten bereits am Freitag unterschritten und nicht wieder zurückerobert.

Der 15.139 Zählermarke kommt daher auch heute wieder eine sehr wichtige Bedeutung zu. Die kurz- bis mittelfristigen markttechnischen Indikatoren sind in Summe nicht mehr als neutral zu werten.

Die übergeordneten Trendfolgeindikatoren zeigen sich gleichermaßen schwach. So tendiert der DAX deutlich unterhalb der Ichimoku-Wolke, der zweite wichtige Trendfolgeindikator MACD oszilliert weiter spürbar unter der Nulllinie.

Das Momentum ist weiter negativ und das Volumen unterdurchschnittlich. Die Slow-Stochastik vollzog ein klassisches Verkaufssignal, und tendiert nun nach unten.

Als nächste markante Unterstützungslinie offenbart sich weiterhin die 14.948 Punktemarke und darunter dann die 14.888 sowie die 14.810. Der Widerstand bei 15.456 sowie nun auch die 200-Tage-Linie bleiben auch in dieser Handelswoche der sprichwörtliche „Deckel“.

Absicherungen nach unten sollten weiter beibehalten werden. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation (Israel) kann sich die Volatilität auch unerwartet schnell wieder ausdehnen.

Das Obere Bollinger-Band dreht bereits spürbar nach unten ab.

Fazit:

· Übergeordneter Abwärtsmodus bleibt vorerst weiter bestehen

· Kurzfristige Widerstände erwiesen sich als zu massiv

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.