DAX – Rettung in höchster Not oder doch nur ein weiterer Hoffnungsschimmer?

In diesen Tagen stellt sich zurecht die Frage, ob es ein „Game-Changer“ war, was wir vor einigen Wochen beobachten konnte, oder es sich immer noch um eine Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend handelt. Der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie, die weniger Bedeutung hat als eine Widerstandslinie, war schon geschafft, als ein erneuter Rückschlag am Donnerstag den DAX erschütterte. Dieser Rückschlag endete aber in einem Doji. Solche Formationen drücken immer Unsicherheit im Markt aus, gleichgültig wovor die Marktteilnehmer Angst haben.



Am Freitag kam dann ein kräftiger Schub nach oben. Jetzt bereits davon zu sprechen, dass dies die Rettung in höchster Not gewesen sein und nun ein neuer Aufwärtstrend beginnt ist sicher zu früh. Andererseits zeigt es mit den leicht angestiegenen Umsätzen, dass die Marktteilnehmer allmählich Zuversicht fassen und die Chance auf einen Anstieg mindestens bis zur oberen Begrenzung des Seitwärtstrends durchaus gegeben ist. Allerdings werden auch jetzt wieder Rückschläge kommen, da die Indikatoren im überkauften Bereich z.T. schon Verkaufssignale gegeben haben. Die Kongress-Wahlen am 8.11. in den USA dürften ebenfalls einen Einfluss auf die Wochenentwicklung haben, bevor dann der Fokus auf das Weihnachtsgeschäft gerichtet werden wird.

