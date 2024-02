DAX – Rekordhoch wieder in Sichtweite

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX ist nicht aufzuhalten und eilt weiter von Rekord zu Rekord. Am Donnerstag klettert das deutsche Aktienbarometer erstmals auf 17.089 Punkte. Die Rekordjagd wurde zu Wochenbeginn nur kurzfristig unterbrochen, als frische US-Inflationsdaten für einen Stimmungsdämpfer sorgten. Mit 3,1 % sinkt die Teuerungsrate in den USA zwar, Experten gingen jedoch von einem Rückgang auf 2,9 % aus. Die Hoffnungen der Anleger auf baldige Zinssenkungen wurden dadurch nochmals eingetrübt, nachdem bereits in den Vorwochen die Signale eher zurückhaltend waren. Am Donnerstag gab EZB-Chefin Christine Lagarde ihre Einschätzung zur Zinspolitik. Dabei betont sie, dass die EZB weiter auf Sicht fahre und neben der Stabilisierung der Inflationsrate bei 2 % auch die Entwicklung der Löhne und Gehälter eine Rolle spiele. In der kommenden Woche schauen Anleger unter anderem auf neue Daten der Einkaufsmanager.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

RENK Group

Mit 1.855 Orderausführungen steht die Aktie der Renk Group diese Woche an der Spitze im Inlandshandel. Im Sog der steigenden Kurse bei Rüstungswerten geht es auch für den Aktienkurs des Rüstungszulieferers Renk Group derzeit kräftig nach oben. Allein diese Woche klettern die Papiere der Augsburger um über 50 %, aktuell kostet ein Anteilsschein 26,60 Euro. Neben den profitablen Geschäften sorgen auch Eigengeschäfte von Führungskräften für zusätzlichen Schub. So erhöhten ein Aufsichtsrat sowie ein Vorstandsmitglied zum 06. Februar ihre Engagements in der Renk-Aktie um jeweils 26.666 Aktien zu je 15 Euro.

Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie wurde diese Woche insgesamt 1.434 mal an der Euwax gehandelt und steht somit auf Platz Zwei im Handel mit Inlandsaktien. Nach einem eher verhaltenen Jahresstart legen die Papiere des Rüstungskonzerns in den letzten Handelstagen deutlich zu. Diese Woche geht es um 13,5 % auf 377,70 Euro nach oben. Das ist gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch. Analysten gehen von weiter steigenden Rüstungsausgaben aus und erwarten, dass die Düsseldorfer davon profitieren. So hebt die Deutsche Bank ihr Kursziel für Rheinmetall von 320 auf 410 Euro an. Neben der Rüstungssparte baut der Konzern sein Engagement im Industriebereich aus. Zusammen mit seinem Partner Dermalog konnte Rheimetall einen Auftrag für ein System zur Ablenkungs- und Müdigkeitskontrolle in der Endkontrolle einer Produktionslinie ergattern. Das Auftragsvolumen soll bei einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag liegen und vor allem den Markteintritt in diesen Bereich fördern.

Disclaimer:

