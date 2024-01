DAX - Rekordhoch wieder in Sichtweite

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die erste Januarhälfte verlief für den DAX bescheiden. Zunehmende Zweifel an zügigen Zinssenkungen nahmen zu, gleichzeitig fielen mehrere Konjunkturdaten mau aus. In der Vorwoche erreichte der deutsche Leitindex sein bisheriges Monatstief von 16.350 Punkten. Seither kann er sich allmählich wieder nach oben arbeiten. Vor allem gute Vorgaben aus den USA stützen die Aufwärtsbewegung. Dort präsentierten mehrere Tech-Unternehmen starke Quartalszahlen und lassen die US-Indizes auf immer neue Rekordhöhen klettern. Aber auch deutsche Technologie-Werte wie SAP gaben gute Quartalsergebnisse bekannt und sorgten für einen Kursschub. Am Donnerstag trafen sich erstmals in 2024 die EZB-Notenbanker. Wie erwartet beließen sie ihre Leitzinsen unverändert, der DAX reagierte zunächst kaum und notiert am Nachmittag bei 16.893 Punkten. Damit bleibt das jüngste Allzeit-Hoch von 17.003 Punkten in Sichtweite. In den kommenden Tagen wird die Datendichte mit mehreren Konjunkturdaten wieder größer.

Wie in der Vorwoche ist auch diese Woche die Rheinmetall-Aktie der meistgehandelte Wert im Handel mit Inlandsaktien. 1.064 Mal wurden die Papiere der Düsseldorfer in Stuttgart gehandelt. Nachdem der Aktienkurs des Rüstungskonzerns in den letzten Wochen von Rekord zu Rekord geeilt war, scheint die Luft nun dünner zu werden. Nach dem neuen Allzeit-Hoch von 338,70 Euro ging es diese Woche rückwärts. Derzeit ist eine Rheinmetall-Aktie für 329,70 Euro zu haben. Wie der Konzern bekannt gab, erhielt er zusammen mit mehreren Partnern einen Auftrag zur Entwicklung eines Luftverteidigungssystems. Mit 607 Millionen Euro entfällt rund die Hälfte des Gesamtvolumens von 1,2 Milliarden Euro auf Rheinmetall.

Auf dem zweiten Platz bei den Inlandsaktien landet mit 773 ausgeführten Orders die SAP. Der Walldorfer Software-Konzern legte seine Zahlen zum vierten Quartal 2023 vor. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mit 0,38 % auf 8,47 Milliarden Euro nur leicht zulegen. Dagegen stieg der Gewinn je Aktie deutlich an. Im Vorjahresquartal lag dieser bei einem Euro je Aktie, im abgelaufenen Quartal konnten 1,41 Euro erzielt werden. Damit liegt der Gewinn je Aktie dennoch unter den Erwartungen. Analysten prognostizierten 1,59 Euro bei einem Umsatz von 8,35 Milliarden Euro. Der Aktienkurs legte nach den Zahlen weiter zu und erreicht am Donnerstag mit 162,32 Euro ein neues Rekordhoch. Allein diese Woche ging es um 13 % nach oben. Mehrere Analysten nahmen die Quartalszahlen zum Anlass, um ihre Kursziele für SAP nach oben zu korrigieren. So hob beispielsweise die Deutsche Bank ihr Kursziel von 170 auf 200 Euro an.

