DAX - Rekordhoch muss veredelt werden

Was sich in der vergangenen Woche bereits abgezeichnet hatte, wurde nun bestätigt. Der DAX ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Auch wenn es sich bislang nur um wenige Punkte handelt, konnte das Top vom Sommer überwunden werden. Da die Indikatoren noch immer im überkauften Bereich notieren und noch keine Verkaufssignale generiert haben, ist ein Weiterlaufen durchaus möglich. Ungeachtet dessen ist kurzfristig mit einer kleinen Korrekturbewegung zu rechnen, da die Saisonalität eine solche kurz vor dem Jahresschluss noch bereithält. Ein Ende des Jahres auf Topstand könnte aber möglich sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nachtbus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

