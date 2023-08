Die DAX-Rallye ist aktuell ziemlich gesund

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sollten Sie derzeit am Strand in der Sonne sitzen, dann lehnen Sie sich gerne wieder zurück und genießen Sie Ihren Urlaub. Von den Aktienmärkten gibt es nicht viel Spannendes zu berichten, außer dass der DAX ein Allzeithoch nach dem anderen schreibt.

Unsere Sentimentanalyse deutet darauf hin, dass die Rallye ziemlich gesund ist: In Deutschland sorgt die große Skepsis unter Anlegern für ein stabiles Sicherheitsnetz, in den USA gibt es durchaus Gründe für die gute Laune.



Der DAX ist in der abgelaufenen Woche kräftig weitergestiegen und erreichte zum Wochenschluss ein neues Allzeithoch. Heimische Anleger können gemäß unserer Sentiment-Analyse der beiden Vorwochen nicht die Treiber der Rallye sein. Vielmehr schwappt die gute Konjunkturverfassung der USA offensichtlich auf den deutschen Aktienmarkt über.

Nachfolgend erhalten Sie meine Interpretation der Daten:

Unterschiedlicher könnte das Bild zwischen den USA und Deutschland nicht sein: Während hierzulande das neue Allzeithoch mit großer Skepsis und Ungläubigkeit dazu genutzt wird, sich auf schlechte Zeiten vorzubereiten, gehen die US-Anleger jetzt erst so richtig in die Vollen und spekulieren auf weiter steigende Kurse. Die unterschiedliche Konjunkturentwicklung mag ein Hinweis auf die unterschiedliche Stimmungslage sein, doch die Aktienmärkte laufen dennoch weitgehend parallel.



Die Stimmung der Anleger ist im Sinne der Sentiment-Theorie ein Kontra-Indikator. Die große Skepsis in Deutschland, gepaart mit der großen Absicherungsneigung dürfte den DAX vor einem heftigen Ausverkauf bewahren. Unserer animusX-Umfrage entnehme ist sogar, dass die Kaufabsicht der Anleger derzeit so niedrig ist wie erst neunmal in den vergangenen sechzehn Jahren. In den sechs Monaten, die jeweils auf eine so niedrige Kaufabsicht folgten, ist der DAX in der Vergangenheit um durchschnittlich 10,3% angestiegen.





Abbildung 1: animusX KaufabsichtGanz anders sieht es für die USA aus. Als vor anderthalb Jahren, also im November 2021, vergleichbar bullische Werte gemessen wurden, begann der Bärenmarkt, der uns im Jahr 2022 die Laune verdarb. In den USA kann man fast schon von Euphorie sprechen, wenn man sich die Berichterstattung der US-Finanzmedien anschaut.Doch allein bullische Sentiment-Daten sind kein ausreichendes Kriterium für einen bevorstehenden Abschwung. Vielmehr kann eine so gute Marktverfassung länger anhalten, als die meisten Anleger sich das vorstellen können. Natürlich endet jede Rallye in Euphorie, doch bevor die Kurse letztlich fallen, kann sich die Euphorie mitunter sehr lange halten.In den USA gibt es Grund genug für die gute Performance an den Aktienmärkten. Die Geldpolitik scheint dort die Inflation in den Griff zu bekommen, ohne das Konjunkturwachstum zu stark zu belasten. Globale Konzerne verzeichnen zweitstellige Wachstumsraten und heben in diesen Tagen ihren Ausblick an. Die Berichtssaison hat schon eine ganze Reihe positiver Überraschungen hervor gebracht.Somit bleibt durchaus die Möglichkeit bestehen, dass die Rallye noch eine Weile anhält, während Rücksetzer weiterhin Kaufgelegenheiten darstellen.

