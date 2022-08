DAX-Puts mit 122%-Chance bei Kursrückgang auf 12.500 Punkte

Im Zuge der gut gelaufenen Berichtssaison konnte der DAX (ISIN: DE0008469008) von Mitte Juli 2022 um bis Mitte August um 11 Prozent von 12.500 Punkte auf bis zu 13.900 Punkte zulegen. Darauf hin trübte sich die Stimmung wegen der altbekannten Probleme deutlich ein und der Index rutschte auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 13.200 Punkte ab.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Rückgang des DAX trotz zwischenzeitlich möglicher Stabilisierungsversuche in den nächsten Wochen noch weiter bis in den Bereich von 12.500 Punkte fortsetzen wird, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 13.500 Punkten

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf den DAX mit Basispreis bei 13.500 Punkten, Bewertungstag 7.10.22, BV 0,01, ISIN: DE000PD714G2, wurde beim Indexstand von 13.183 Punkten mit 6,13 – 6,14 Euro gehandelt.

Gibt der DAX in spätestens einem Monat auf 12.500 Punkte nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 10,11 Euro (+65 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 13.699,13 Punkten

Der UBS-Open End Turbo-Put auf den DAX, BV 0,01, ISIN: DE000UK5KDA3, mit Basispreis und KO-Marke bei 13.699,13 wurde beim Indexstand von 13.183 Punkten mit 5,40 – 5,41 Euro quotiert.

Gibt der DAX in naher Zukunft auf 12.500 Punkte nach, dann wird der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Index nicht auf die KO-Marke bei Punkte oder darüber hinaus ansteigt – auf 11,99 Euro (+122 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 14.200 Punkten

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf den DAX, BV 0,01, ISIN: DE000MD7BEJ6, mit Basispreis und KO-Marke bei 14.200, BV 0,001 wurde beim Indexstand von 13.183 Punkten mit 1,03 – 1,04 Euro quotiert.

Bei einem DAX-Stand von 12.500 Punkten wird der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,70 Euro (+63 Prozent) ansteigen. Erreicht oder überschreitet der Index zuvor die KO-Marke, dann müssen sich Anleger mit dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes abfinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX oder von Hebelprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek