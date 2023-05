DAX Prognose heute, morgen, nächste Woche (Mai 2023) und langfristige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen DAX Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung des deutschen Aktienindex lesen.

und zur Entwicklung des deutschen Aktienindex lesen. Grundlage meiner DAX Prognose ist die technische Analyse der DAX-Futures-Charts (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

ist die technische Analyse der DAX-Futures-Charts (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart). Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche , an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle Wendepunkte darstellen.

, an denen sich manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle darstellen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine , an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die DAX Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – wie beispielsweise den gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle und die kommende Woche.

, an denen mit erhöhter zu rechnen ist, erstelle ich nach Handelsschluss die DAX Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter – wie beispielsweise den gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Retracements – mögliche für die aktuelle und die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen nach Ihrem individuellen Risikomanagement.

DAX Prognose für heute, Montag (29.05.23):

Update der DAX-Prognose: 27.05.23 (12:13 Uhr) bei 16.019 Punkten

Welche DAX-Prognose kann abgeleitet werden?

Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und jetzt im Mai bei 16.375 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Der Kurs hat in der vergangenen Woche jedoch korrigiert und die runde Marke unter Druck gesetzt. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.

Mit dem neuen Allzeithoch wurde die vorangegangene Konsolidierung verlassen, die Kursgewinne konnten jedoch nicht gehalten werden. In der vergangenen Woche hat eine Korrektur bis unter 15.800 Indexpunkte eingesetzt. Am Ende konnte die runde 16.000er Marke knapp gehalten werden, womit am Montag – auch mit Blick auf den US-Feiertag – zunächst ein verhaltener Verlauf um diesen Wert zu erwarten ist.

Erwartete Tagesspanne zwischen 15.900 und 16.100

Auch die nächsten Börsentermine behalten wir im Blick:

Montag ganztägig USA – Feiertag Memorial Day

Dienstag 16:00 Uhr USA – Verbrauchervertrauen

Mittwoch 09:55 Uhr Deutschland – Arbeitsmarktdaten | 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex | 16:00 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten

Donnerstag 09:55 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 13:30 Uhr EZB-Sitzungsprotokoll | 14:15 und 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr Einkaufsmanagerindex

Freitag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten + NFP

Quelle: investing.com

Stundenchart: DAX Prognose heute & morgen

Nächste Widerstände: 16.295 = Jahreshoch 2021 | 16.343 = Vorwochenhoch

Wichtige Unterstützungen: 15.753 = Vorwochentief | 15.274 = 78,6 % Fibo-Level

GD20: 15.906

Eine ausführliche Rückschau des Kursverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

DAX Prognose für morgen, Dienstag (30.05.23):

Mit einem neuen Rekordwert könnte der DAX-Future die Fortsetzung des Aufwärtstrends eingeleitet haben. Zunächst scheint jedoch Korrekturstimmung zu herrschen, da in den Medien eine Rezession thematisiert wird. Für Dienstag könnte daher Druck auf das Vorwochentief anstehen und der Bereich der runden Marke den Deckel bilden.

Erwartete Tagesspanne zwischen 15.700 und 16.000

DAX Prognose für diese Woche vom 29.05.-02.06.23:

Ergänzend zum Stundenchart ringt der DAX um den Bereich an der 16.000er Marke. Die Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts hat zunächst nachgegeben, wodurch ein weiterer Anstieg in Richtung 17.000 gefährdet sein dürfte. Ein Bruch unter den GD50 würde das 78,6 % Fibonacci-Level wieder in den Fokus rücken.

Erwartete Wochenspanne: 15.630 bis 16.150

GD20: 16.006 GD50: 15.773 GD200: 14.472

Tageschart: DAX Prognose diese & nächste Woche

DAX Prognose für nächste Woche vom 05.06.-09.06.23:

Die Schiebephase um den 20-Tage-GD hat der DAX mit dem neuen Jahres- und Allzeithoch nur kurz für sich entschieden. Die Zone zwischen 15.800 und 16.000 Punkten ist nun eine wichtige Unterstützung für weitere Kursgewinne. Ein Bruch darunter würde das 78,6 % Fibonacci-Level unter Druck setzen.

Erwartete Wochenspanne: 15.500 bis 16.200