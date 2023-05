DAX Prognose heute, morgen, nächste Woche (Mai 2023) und langfristige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dax-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen DAX Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung des deutschen Aktienindex lesen.

Grundlage meiner DAX Prognose ist die technische Analyse der DAX-Futures-Charts (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

ist die technische Analyse der DAX-Futures-Charts (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart). Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche , an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle Wendepunkte darstellen.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine, an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die DAX Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – wie beispielsweise den gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle und die kommende Woche.

, an denen mit erhöhter zu rechnen ist, erstelle ich nach Handelsschluss die DAX Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter – wie beispielsweise den gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Retracements – mögliche für die aktuelle und die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen nach Ihrem individuellen Risikomanagement.

DAX Prognose für heute, Montag (15.05.23):

Update der DAX-Prognose: 12.05.23 (21:05 Uhr) bei 15.930 Punkten

Welche DAX-Prognose kann abgeleitet werden?

Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und jetzt im Mai bei 16.126 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Der Kurs hat in der vergangenen Woche seine Basis über 15.800 noch verteidigt, die runde Marke jedoch abgegeben. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.

Mit dem Verlust der Marke von 16.000 Zählern hat sich der Ausblick verschlechtert. Am Montag könnte nun eine Entscheidung anstehen. Sollte die Schwäche andauern, dürfte das Vorwochentief ins Visier geraten.

Erwartete Tagesspanne zwischen 15,750 und 15.950

Auch die nächsten Börsentermine behalten wir im Blick:

Dienstag 11:00 Uhr Deutschland – ZEW Konjunkturerwartung | 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze

Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände

Donnerstag 14:30 Uhr USA – Herstellungsindex | Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr – Verkäufe bestehender Häuser

Quelle: investing.com

Stundenchart: DAX Prognose heute & morgen

Nächste Widerstände: 16.077 = Vorwochenhoch | 16.274 = Jahreshoch 2022 | 16.295 = Jahreshoch 2021

Wichtige Unterstützungen: 15.820 = Vorwochentief | 15.323 = 78,6 % Fibo-Level | 15.000 = Runde psychologische Marke

GD20: 15.937

Eine ausführliche Rückschau des Kursverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

DAX Prognose für morgen, Dienstag (16.05.23):

Die relativ geringe Kursspanne aus dem April könnte zusammen mit der Schiebephase, die sich im Ringen um die 16.000er Marke ausgebildet hat, ein Signal für die Ermüdung der Aufwärtsdynamik sein. Zunächst bleibt grundsätzlich eine Trendfortsetzung möglich, nach der nun aufgekommenen Schwäche wäre am Dienstag zumindest Unterstützung an der 15.800er Marke zu erwarten.

Erwartete Tagesspanne zwischen 15.810 und 16.010

DAX Prognose für diese Woche vom 15.05.-19.05.23:

Ergänzend zum Stundenchart hat der DAX den Abstand zu den Unterstützungen am 78,6 % Fibonacci-Level und dem GD50 ausgebaut. Die 16.000er Marke dürfte zunächst noch den umkämpften Bereich darstellen. Erst ein Ausbruch über das Allzeithoch würde die runde Marke als Unterstützung etablieren.

Erwartete Wochenspanne: 15.780 bis 16.180

GD20: 15.959 GD50: 15.648 GD200: 14.351

Tageschart: DAX Prognose diese & nächste Woche

DAX Prognose für nächste Woche vom 22.05.-26.05.23:

Der Korrekturimpuls Mitte März unter den GD50 hat die vorangegangene Seitwärtsphase zunächst nach unten aufgelöst. Der Bereich um 15.000 Punkte konnte dafür schnell zurückgewonnen werden. Die laufende Schiebephase ringt am neuen Jahreshoch um den 20-Tage-GD, wo sich in den kommenden Tagen die Entscheidung um einen Anlauf in den 16.300er Bereich oder die Korrektur in Richtung 15.400 abzeichnet.

Erwartete Wochenspanne: 15.600 bis 16.250