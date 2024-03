DAX Prognose heute, morgen, nächste Woche (März 2024) – wie geht es weiter mit dem DAX-Index?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dax-Prognosen – das Wichtigste vorweg

Kurzfristige DAX Prognose 2024: Seit November 2023 läuft der DAX Aktienindex in einer starken Aufwärtsbewegung . Nachdem sich der Kurs am GD 20 stützen konnte, wurde ein nächstes Rekordhoch über 18.000 Punkten erreicht. Damit wäre zunächst mit einer Konsolidierung zu rechnen, weitere Kurssteigerungen bleiben möglich.

Seit November 2023 läuft der DAX Aktienindex in einer starken . Nachdem sich der Kurs am GD 20 stützen konnte, wurde ein nächstes Rekordhoch über 18.000 Punkten erreicht. Damit wäre zunächst mit einer Konsolidierung zu rechnen, weitere Kurssteigerungen bleiben möglich. Mittelfristige DAX Prognose 2025-2026: Nach dem Ausbruch über das Vorjahreshoch hat der deutsche Leitindex bereits die nächste runde Marke bei 18.000 Punkten erreicht. Mit nahen Unterstützungen bei 16.500 Zählern dürfte eine Basis geschaffen sein, zeitnah weitere Zugewinne generieren zu können.

Nach dem Ausbruch über das Vorjahreshoch hat der deutsche Leitindex bereits die nächste runde Marke bei 18.000 Punkten erreicht. Mit nahen Unterstützungen bei 16.500 Zählern dürfte eine Basis geschaffen sein, zeitnah weitere Zugewinne generieren zu können. Langfristige DAX Prognose 2030: Auf lange Sicht erreicht der DAX Aktienindex verlässlich neue Rekordwerte. Auch stärkere Korrekturen haben im Rückblick jeweils gute Kaufgelegenheiten dargestellt, so dass aus Investorensicht im Ausblick Notierungen über 22.000 Zählern ein realistisches Ziel bilden.

DAX Prognose für Montag (25.03.24):

Update der DAX-Prognose (Kassa): 23.03.24 (10:43 Uhr) bei 18.212 Punkten

Welche DAX-Prognose kann abgeleitet werden?

Anfang November 2023 konnte der DAX-Index in eine neue, starke Erholungsbewegung drehen. Diese hat sich zum Jahreswechsel zurück über die 16.000er Marke gebracht und jetzt im März bei 18.225 Punkten ein nächstes Allzeithoch erreicht. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.

Die fulminante Rallye des DAX-Aktienindex wurde lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen. Nachdem auch in der vergangenen Woche eine neue Rekordmarke erreicht wurde, könnte der positive Trend zunächst Bestand haben. Damit dürfte auch der Start in die neue Woche unter positiven Vorzeichen stattfinden und sich am Montag über 18.100 Punkten stabilisieren. Ein Re-Test der 18.000er Marke wäre jedoch im weiteren Wochenverlauf nicht ungewöhnlich.

Erwartete Tagesspanne: 18.110 bis 18.240

Auch die nächsten Börsentermine behalten wir im Auge:

Montag 15:00 Uhr USA Immobilienmarkt

Dienstag 15:00 Uhr USA CB Verbrauchervertrauen

Mittwoch 15:30 Uhr USA Rohöllagerbestände

Donnerstag 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze | 09:55 Uhr Arbeitsmarkt | 13:30 Uhr USA Bruttoinlandsprodukt & Arbeitsmarkt

Freitag Ganztags USA & Deutschland Feiertag | 13:30 Uhr USA PCE Kernrate Preisindex | 16:30 Uhr Rede FED Vorsitzender

Stundenchart: DAX Prognose heute & morgen (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: 18.225 = Allzeithoch & Vorwochenhoch

Wichtige Unterstützungen: 17.902 = Vorwochentief | 17.742 = Februarhoch | 17.003 = Jahreshoch 2023

GD20 (Std): 18.143

DAX Prognose für Dienstag (26.03.24):

Bei einem freundlichen Wochenstart dürfte die Rekordserie andauern und auch am Dienstag eine Bestätigung der aktuellen Höchstwerte liefern. Lediglich Druck auf die runde 18.000er Marke könnte eine bevorstehende Korrektur ankündigen.

Mögliche Tagesspanne: 18.070 bis 18.220

DAX Prognose (Kassa) für diese Woche vom 25.03.-29.03.24:

Ergänzend zum Stundenchart hat der Kursverlauf im DAX-Index ein nächstes Allzeithoch markiert. Ein solch stabiler Trend könnte im Aufwärtszweig weitere Zugewinne ausbilden, sollte aufgrund des aufgestauten Korrekturpotentials jedoch auch zur Vorsicht mahnen.

Aktuell wäre für einen gesunden Trendverlauf auch mit einer Korrektur zu rechnen, durch die sich die neuen Höchstwerte bestätigen. Sollten hingegen starke Gewinnmitnahmen einsetzen, kommt übergeordnet ein Re-Test des 17.000er Bereichs ins Spiel.

Erwartete Wochenspanne: 18.050 bis 18.340

GD20: ⬆️ 17.832 GD50: ⬆️ 17.278 GD200: ⬆️ 16.223

Tageschart: DAX Prognose diese & nächste Woche (Chart: TradingView)

DAX Prognose für nächste Woche vom 01.04.-05.04.24:

Wie erwähnt, bleibt in der vorherrschenden Situation Vorsicht geboten. So lange die nahen Durchschnitte stützen, wären auch nach einer Korrektur neue Höchstwerte zu erwarten. Ziele liegen im Bereich der 18.500-Punkte-Marke, wohingegen sich ein Bruch des GD 20 auch schnell in Richtung der Zone um 16.400 Zähler wiederfinden könnte.

Bei Anzeichen einer Ermüdung wäre momentan mit einem Pullback bis 17.550 zu rechnen.

Erwartete Wochenspanne: 17.970 bis 18.300

DAX Aktienindex Kursprognose 2024Rückblick und Kursmarken des Jahrescharts

Zur Standortbestimmung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandszonen schauen wir zuerst auf den Jahreschart. Hier zeigt sich ein langfristiger, intakter Aufwärtstrend. Zuletzt wurde das Hoch aus November 2021 mit dem Tief des Jahres 2022 korrigiert und der Kurs hat im vergangenen Jahr 2023 ein Hoch bei 17.003 Punkten erreicht. Im laufenden Jahr 2024 wurde diese Marke bereits mit einem Allzeithoch bei 18.225 Zählern herausgenommen.

Dax Prognose für 2024 – Marken im Jahreschart (Chart: TradingView)

DAX Prognose 2024 im Wochenchart

Der signifikante Widerstandsbereich am Hoch aus dem zweiten Quartal ’22 konnte zu Beginn des Jahres 2023 überwunden werden und wurde als Unterstützung getestet. Nach Rückkehr über den 20-Wochen-Durchschnitt besteht weiteres Erholungspotential, welches nun bis in den 18.220er Bereich gelaufen ist. Hier bleibt zunächst abzuwarten, wie der Kurs auf die Angebotssituation reagiert, da ein Test der gleitenden Durchschnitte ein wahrscheinliches Szenario bietet, bevor nächste Ziele bei 19.000 Punkten angelaufen werden.

DAX-Kursprognose Wochenchart (Quelle: TradingView)

Widerstand: 18.225

Unterstützung: 17.003 | 16.528 | 16.290

SMA20: 16.871 SMA50: 16.207

DAX Prognose 2025

Mittelfristige DAX Prognose 2025 anhand des Monatscharts: Mit dem Erreichen des neuen Allzeithochs setzt sich die Aufwärtstrendstruktur fort, welche mit Blick auf die Mitte des Jahres 2025 einen Kursbereich über 19.000 Zähler anvisieren könnte.

Rückschau: Im abgebildeten Monatschart sehen wir den Kursverlauf seit 2013. Nach dem Hoch Anfang 2018 erfolgte eine Korrektur unter den 50er gleitenden Durchschnitt. Im Jahr 2019 wurden die Kursverluste aufgeholt und im Januar 2020 ein neue Rekordwerte markiert. Direkt darauf gab es im Jahr 2020 den starken Kurseinbruch im Februar und März als Folge der Unsicherheit über eine globale Pandemie. Im Zuge dieser Korrektur wurde das Tief aus 2014 herausgenommen. Der Kurssturz konnte bei einem Tiefstand von 8.255 Zählern aufgefangen werden.

DAX-Prognose anhand des Monatscharts (Chart: TradingView)

Widerstand: 18.225

Unterstützung : 17.003 | 16.528 | 13.903

DAX Prognose 2025: 19.000

Eindrucksvolle Erholung in 2020

Die darauf folgende Kursrallye hat die Marke von 13.000 Punkten innerhalb eines halben Jahres wieder erreicht. Von Juli bis September 2020 hat sich die Erholungsbewegung abgeschwächt, woraufhin im Oktober 2020 ein weiterer deutlicher Einbruch erfolgte. Mit einer starken Abwärtskerze wurden hier die Tiefs der vorhergehenden vier Monate unterboten. Am Jahrestief aus 2017 haben die fallenden Kurse vorerst Unterstützung erfahren. In einer enorm starken Monatskerze wurden im November 2020 auch diese Kursverluste direkt wieder aufgeholt und die 13.000 Punkte Marke erneut zurückerobert.

Das Rekordjahr 2021

Die ersten Monate des Jahres 2021 haben jeweils ein neues Rekordhoch erzeugt. Der Juli hat mit dieser Serie gebrochen und das Allzeithoch verfehlt. Der Monat August konnte dafür wieder zulegen und die 16.000 Punkte Marke knacken, woraufhin der Monat September zunächst korrigiert hat.

Der Verlauf im Oktober stand ebenfalls unter Druck, am Ende wurde die 15.000er Marke jedoch gut verteidigt. November ist über die 16.000er Marke marschiert und hat einen letzten Rekordwert erreicht, danach jedoch direkt wieder in Richtung März-Hoch korrigiert. Zum Jahresende konnte der Dezember fest in Reichweite der 16.000er Marke schließen.

2022 läuft in die Korrektur

Der Januar des Jahres 2022 hat ein Hoch bei 16.285 Punkten erreicht, die Marke von 16.000 Zählern jedoch am Ende nicht gehalten. Im Februar musste dann auch der 15.000er-Bereich abgeben werden. An diese Schwäche hat der März angeknüpft und zuerst die Marke bei 12.500 Punkten unter Druck gesetzt, sich von diesem Tief jedoch gut erholt. Im April wurde der SMA20 gebrochen. Der Mai konnte sich nach einem Test am Vorjahrestief wieder berappeln, worauf der Juni vom SMA20 nun deutlich nachgegeben und auch den SMA50 unterschritten hat. Der Monat Juli konnte sich nach einem neuen Zwischentief am Hoch aus 2015 stützen und am Ende das Vorjahrestief zurückgewinnen.

Der August hat zunächst an das Hoch aus 2020 zugelegt, ist dann jedoch wieder deutlich zurückgekommen und hat unter dem SMA50 geschlossen. Der September hat die 13.000 Punkte erstmals in diesem Jahr abgegeben und neue Tiefwerte erreicht erreicht. Der Oktober erreicht ein neues Tief, kann sich am Ende jedoch deutlich erholen und das Vorjahrestief wieder in Reichweite bringen. Im November zeigt sich der DAX deutlich fester und gewinnt die 14.000er Marke zurück, die der Dezember zum Jahresende jedoch knapp verfehlt hat.

2023 mit neuen Hochs

Der Januar 2023 konnte die Erholungstendenz aus dem zweiten Halbjahr 2022 fortsetzen und die 15.000er Barriere direkt überwinden. Der Februar konnte mit einem neuen Zwischenhoch direkt anknüpfen, auch der März ist von seinem Tief wieder an ein neues Jahreshoch gekommen. Diesem Trend konnte der Kurs bis in den Juli folgen und sogar ein neues Rekordhoch markieren. Auch die nächste Korrektur konnte sich vom Tief bei 14.666 Punkten wieder eindrucksvoll an ein weiteres Rekordhoch über 17.000 Indexpunkten bringen.

DAX Prognose 2030

Langfristige DAX Prognose anhand des Quartalscharts: Durch die enorme Kursspanne des ersten Quartals 2020 ist ein historischer Außenstab entstanden. Dieser konnte im Jahr 2021 nach oben verlassen werden. Damit bleibt die grundsätzliche Aufwärtstendenz intakt. Erst Schlusskurse unter dem Jahrestief aus 2020 würden eine Trendumkehr einleiten.

Zur Jahresmitte 2030 könnte sich der DAX in einem Zielbereich zwischen 20.000 und 26.000 Zählern befinden.

DAX-Prognose bis 2030

Widerstand: 18.225

Unterstützung : 17.003 | 16.290 | 8.255

DAX Prognose 2030: 23.000

Rückschau: Im abgebildeten Quartalschart sehen wir einen intakten Aufwärtstrend. Gemittelte Kursbewegungen orientieren sich entlang der langfristigen Trendlinie (grau gestrichelt). Im dritten Quartal 2021 wurde mit 16.024 Zählern die nächste runde Marke geknackt. Das vierte Quartal ’21 ist im Bereich der 15.000-Punkte-Marke gestartet, konnte sich im November auf ein neues lokales Hoch bei 16.295 bewegen und am Ende knapp unter der 16.000er-Marke schließen.

Das Jahr 2022 hat im Tief die Gewinne der Vorjahre abgegeben. Nach einer Gegenbewegung konnte sich der DAX zurück an die 14.000er Marke kämpfen, hat diese im Schlusskurs (13.988) jedoch knapp verfehlt. Im vergangenen Jahr 2023 hat der Kurs bereits über die 17.000er Marke geschaut, nun konnte sogar über 18.000 Zählern ein nächstes Rekordhoch erreicht werden.

DAX-Index Prognose 2050

Langfristige DAX Prognose anhand des Jahrescharts: Grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen beim DAX-Index ausgegangen werden. Die lange Lunte aus 2020 mit dem Test an der unteren Linie des Trendkanals ist ein starkes Zeichen.

Das Jahr 2021 hat an seinem Hoch geschlossen. Eine Anschlussdynamik im Jahr 2022 ist zunächst ausgeblieben, im letzten Tief wurden 11.829 Zähler angesteuert. In der laufenden Erholung konnte sich der Kurs auch in 2024 mit einem neuen Rekordhoch zurückmelden und notiert aktuell knapp darunter.

Die DAX Prognose 2050 lässt sich anhand der Unterstützungslinie bei logarithmischer Skalierung im Bereich von circa 100.000 Punkten einordnen.

Erst ein Kursrückgang unter die Trendlinie würde das langfristig positive Chartbild auf neutral drehen bzw. unterhalb der 8.250 Zähler ein negativer Jahreschart entstehen.

DAX Prognose bis 2050

Widerstand: 18.225

Unterstützung: 17.003 | 13.976 | 10.386

DAX Prognose 2050: 100.000

Rückschau: Im abgebildeten Jahreschart sehen wir in einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Jahr 1974 hat der DAX ein Tief bei 372,3 Zählern verzeichnet. Das letzte Hoch aus dem Monat November 2021 wurde mit einem Jahreshoch bei 17.003 Punkten im Dezember 2023 herausgenommen.

In der starken Korrektur des Jahres 2020 wurde der Bereich um die Hochs von 2000, 2007 und 2008 getestet. Knapp oberhalb der 8.000 Punkte im Jahrestief (8.255) ist der Kurs dann auf Unterstützung getroffen.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die DAX Prognose?

Als Aktienindex setzt sich der DAX aus 40 Einzelwerten zusammen. In diesem Leitindex finden sich die größten börsennotierten deutschen Aktiengesellschaften und stellen circa 80 Prozent der Marktkapitalisierung. Damit wirkt sich der Erfolg unterschiedlichster Branchen auf die Kursentwicklung des Index aus. Der Preis einer einzelnen Aktie spiegelt die Erwartungen der Marktteilnehmer an das Gewinnwachstum des Unternehmens wider. Damit fließen vor allem Fundamentaldaten in die Preisbildung ein, aus denen sich eine entsprechende Nachfrage ergibt.

Übergeordnet spielen auch ökonomische Faktoren eine Rolle. Da es neben Aktien noch fünf weitere Anlageklassen gibt, konkurrieren diese untereinander – damit sind Anleger ständig auf der Suche nach der besten Rendite bei geringstem Risiko. In einem Umfeld steigender Zinsen werden auch Renten und Anleihen wieder attraktiv, so dass die Nachfrage nach Aktien in der Regel sinkt und die Kurse des DAX-Index fallen dürften. Vor diesem Hintergrund verdienen vor allem der Leitzins und damit die Fiskalpolitik der europäischen Zentralbank (EZB) besondere Beachtung.

Deutschlands Konjunktur ist im Rahmen seiner exportorientierten Wirtschaft auch von der globalen Marktstimmung abhängig. Weitere Faktoren wie Erzeugerpreise, aber auch die Inflationsrate und Wechselkurse (siehe auch EUR/USD Prognose) der beteiligten Nationen wirken sich daher entsprechend aus. Da nicht alle Marktteilnehmer jederzeit über die gesamten Informationen verfügen, bewegen sich die Kurse in Wellen. Daraus entstehen bestimmte Zonen, die als Unterstützung oder Widerstand wirken. Im Rahmen der technischen Analyse arbeiten wir diese Zonen heraus und erstellen eine vom jeweiligen Zeitrahmen abhängige DAX Prognose.