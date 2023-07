DAX Prognose heute, morgen, nächste Woche (Juli 2023) und langfristige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dax-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen DAX Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung des deutschen Aktienindex lesen.

ist die technische Analyse der DAX-Futures-Charts (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart). Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche , an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle Wendepunkte darstellen.

, an denen mit erhöhter zu rechnen ist, erstelle ich nach Handelsschluss die DAX Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter – wie beispielsweise den gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Retracements – mögliche für die aktuelle und die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen nach Ihrem individuellen Risikomanagement.

DAX Prognose für heute, Montag (17.07.23):

Update der DAX-Prognose: 15.07.23 (11:31 Uhr) bei 16.180 Punkten

Welche DAX-Prognose kann abgeleitet werden?

Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und im Juni bei 16.572 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen, wo zunächst eine Korrektur eingesetzt hat. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche die 16.000er Marke zurückgewinnen konnte, dürfte die neue Woche im Zeichen weiterer Stabilität stehen. Nach dem festen Wochenschluss am Jahreshoch aus 2021 könnte der Kurs am Montag zunächst ein Tagestief um 16.100 testen.

Erwartete Tagesspanne zwischen 16.100 und 16.250

Auch die nächsten Börsentermine behalten wir im Blick:

Montag 10:15 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin

Dienstag 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze

Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände

Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & Herstellungsindex | 16:00 Uhr – Verkäufe bestehender Häuser

Quelle: investing.com

Stundenchart: DAX Prognose heute & morgen

Nächste Widerstände: 16.292 = Vorwochenhoch | 16.295 = Jahreshoch 2021 | 16.375 = Monatshoch Mai

Wichtige Unterstützungen: 15.719 = Juni-Tief | 15.649 = Mai-Tief | 15.648 = Vorwochentief

GD20: 16.220

Eine ausführliche Rückschau des Kursverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

DAX Prognose für morgen, Dienstag (18.07.23):

Nach einer Stabilisierung könnten am Dienstag neue Kursgewinne auf dem Plan stehen.

Ein Ausbruch über das Vorwochenhoch würde zunächst den Bereich der 16.375 ins Visier nehmen.

Erwartete Tagesspanne zwischen 16.200 und 16.350

DAX Prognose für diese Woche vom 17.07.-21.07.23:

Ergänzend zum Stundenchart zeigt der DAX nach dem Bruch der Aufwärtstrendstruktur eine neue Erholungstendenz. Auch die gleitenden Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen konnten als Unterstützung zurückgewonnen werden.

Damit bleibt ein weiterer Anlauf über 16.500 Punkte möglich.

Erwartete Wochenspanne: 16.100 bis 16.400

GD20: 16.054 GD50: 16.050 GD200: 15.028

Tageschart: DAX Prognose diese & nächste Woche

DAX Prognose für nächste Woche vom 24.07.-28.07.23:

Der Aufwärtstrend im DAX-Future scheint eine größere Korrektur vorerst abgewendet zu haben. Die laufende Erholung könnte bei Überwinden des Mai-Hochs weitere Rekorde ansteuern.

Erwartete Wochenspanne: 16.200 bis 16.600