DAX - Powell-Rede sorgt für Rücksetzer. Starke Zahlen der Allianz werden belohnt

Fed-Chef Jerome Powell verpasste dem Rentenmarkt gestern einen kleinen Dämpfer und sorgte damit für leichte Abschläge bei den US-Indizes. In einer Rede erinnerte Powell die Marktteilnehmer daran, dass die Tür zu weiteren Zinserhöhungen längst noch nicht geschlossen ist. In Europa zogen die Aktienindizes zu Handelsbeginn nach. Die Bullen lassen dennoch nicht locker.

Unternehmen im Fokus

Heute Morgen meldeten unter anderem Allianz, Bechtle, Jungheinrich, Stabilus und United Internet Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Reaktionen zu Handelsbeginn fielen recht unterschiedlich aus. Während die Allianz mit leichten Gewinnen in den Handel startete, mussten Bechtle, Jungheinrich und Stabilus anfänglich deutliche Abschläge hinnehmen. Chemietitel wie BASF, Brenntag und Lanxess zeigten in den zurückliegenden Tagen relative Stärke. Bahnt sich hier eine Trendwende an?

Widerstandsmarken: 15.360/15.570/15.806/15.987 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.587/14.800/14.935/15.068/15.164/15.250 Punkte

Die gestrige Atempause an den US-Märkten drückte den DAX® gestern nachbörslich zeitweise auf 15.250 Punkte. Zum Handelsstart heute morgen fiel der Abschlag zunächst etwas schwächer aus. Ein erneuter Test dieser Marke ist jedoch noch nicht vom Tisch. Rücksetzer unter dieses Level könnten eine Konsolidierung bis 15.164 Punkte anstossen. Die Bullen haben allerdings nach der jüngsten Rally Selbstbewusstsein getankt und dürften so schnell nicht locker lassen. Technisch gibt es ebenfalls noch keine Signale für eine nachhaltige Trendwende. Ihre nächste Zielmarke liegt bei 15.360 Punkten.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

250,56

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

200,57

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

14,67

12.284,598103

13.820,172866

5

Open End

DAX®

HC07KP

19,40

13.820,015135

14.588,407977

10

Open End

DAX®

HC07M8

9,80

14.331,820812

14.843,466815

15

Open End

DAX®

HD04LH

16,15

14.741,265354

15.047,883673

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,58

18.423,742524

16.889,044772

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

5,32

16.888,325492

16.119,906682

-10

Open End

DAX®

HC73RN

6,42

16.376,519815

15.863,934745

-15

Open End

DAX®

HC65NK

3,19

15.967,075274

15.660,507429

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte