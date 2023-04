DAX – Platzt heute der nächste Knoten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat Halt gemacht. Die Anleger halten sich mit Engagements zurück. Gründe sind zum einen die heute anstehenden US-Inflationsdaten und zum anderen der charttechnische Widerstand bei rund 15.700 Punkten. Wir stellen die Analyse von IG vor.

Dennoch will der DAX weiter gen Norden. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 15.696 Punkten und somit ganz der Nähe der charttechnischen Hürde bei 15.709 Zählern.

Alle Augen sind auf die Inflation gerichtet

Heute, am frühen Nachmittag, stehen die Inflationsdaten in den USA auf der Agenda und dürften ganz genau unter die Lupe genommen werden. Im Februar lag die Teuerung noch bei 6,0%. Für März gehen die Marktteilnehmer von 5,2% aus. Verfehlt die Preissteigerung die Erwartungen, könnten neuerliche Zinssorgen aufkommen und die derzeitige Rally an den Aktienmärkten empfindlich gebremst werden. Des Weiteren wird heute das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank veröffentlicht. Darin könnten enttäuschende Details stecken. Kein Wunder, das sich die Anleger erst einmal ruhig verhalten.

DAX 40 – Altes Jahreshoch bremst

Das Anfang März markierte Jahreshoch bei 15.709 Punkten steht einem weiteren Vormarsch im Weg. Zwar konnte der genannte Widerstand im Handelsverlauf überwunden werden, ein Sprung darüber auf Schlusskursbasis blieb bislang aus. Fallen die eingangs erwähnten Inflationsdaten besser aus als erwartet und kommt es zu keinen bösen Überraschungen im FOMC-Sitzungsprotokoll, könnte der charttechnische Knoten platzen.

DAX 40 Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform; Vergangene Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

DAX 40 im Fünf-Jahres-Chart auf Wochenbasis

Quelle: Refinitiv