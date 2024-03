DAX - Perfekte Formation - Ziel zunächst erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn die aktuelle Formation nur bedingt eine Flagge darstellt (die Anstiegsbewegung ist nicht steil genug), darf doch zumindest von einer trendbestätigenden Korrekturbewegung gesprochen werden. Ein Messen der Bewegung vom letzten Tief bis zu dieser Korrektur ergibt, dass das Kursziel (vom Ausbruch aus der Korrektur nach oben abgetragen) nahezu erreicht ist. Die Indikatoren befinden sich noch immer im überkauften Bereich und haben bislang noch keine Verkaufssignale generiert. Ein solches wäre bei diesem stabilen Trend auch nicht so aussagekräftig, wie in einem Seitwärtstrend. Die am Freitag angezogenen Umsätze dürfen ebenfalls nicht überbewertet werden, da es sich um den Hexensabbat gehandelt hat, also dem dreifachen Options&Futures-Fälligkeitstermin. Die Kerze am Freitag mit der Intraday-Stimmungswende lässt allerdings für den Wochenauftakt nicht allzu viel Gutes erwarten. Eine Korrekturbewegung im bestehenden Aufwärtstrend sollte, trotz der nun beginnenden positiven saisonalen Phase, erwartet werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

