DAX: Pendel schlägt wieder nach oben aus

Nach dem gestrigen Test nach unten folgt heute der Test nach oben

Das Pendel zwischen 17.003 und 16.748 schlägt heute wieder nach oben

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.000, 17.003, Fibonacci-Projektion(en)

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.784, 16.529, 16.387

· Oberes Bollinger-Band: 17.050, Mittleres Bollinger-Band: 16.727 und Unteres Bollinger-Band: 16.394

· 100-Tage-Linie: 15.945 und 200-Tage–Linie: 15.946 sowie: 38-Tage-Linie: 16.719

· Indikatoren: MACD: steigend | Slow-Stochastik: neutral | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.980 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.784, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Geduld ist auch heute zunächst wieder beim DAX gefragt. Der deutsche Leitindex wird sich erst mal wieder in der Bandbreite von 17.003 bis 16.784 Punkten wiederfinden. Allerdings mit spürbarem Drang nach oben hin. Vorbörslich ist eine grundlegend positive Grundstimmung erkennbar. Trotzdem muss für eine deutliche Signalstärke zwingend erst die 17.003 überstiegen werden, damit die Fibonacci-Ziele ab 17.200 auch wirken können. Das Fundament dafür ist gelegt. Die Tür bei 17.003 Punkten muss buchstäblich „nur noch“ geöffnet werden.

Gute Aussichten: Die Chancen für heute auf steigende Kurse stehen „sehr gut“. Die Chance auf das Überhandeln der 17.003 am heutigen Freitag zumindest noch „gut“. Die markttechnischen Indikatoren sorgen dabei für den nötigen Rückhalt. Das Momentum bewegt sich dabei im positiven Bereich. Der MACD-Indikator signalisiert nach wie vor übergeordnete Aufwärtstendenz. Die Slow-Stochastik kühlt sich ab und sorgt ihrerseits für Potenzial in Richtung 17.003 Indexzähler. Summa summarum kann man festhalten, dass sich der deutsche Leitindex vom „Zinsschock“ der US-Fed (keine schnelle Zinssenkung) schnell wieder erholt hat.

Was ist daher für den heutigen Handelstag zu beachten? Weiterhin gilt ganz klar: Nicht zu schnell zu viel wollen. Abwarten, bis das Signal kommt. Der DAX wird heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit recht zügig in Richtung Allzeithoch loslegen. Das Ausbruchssignal und damit verbundene Freilegen des Kurspotenzials in Richtung 17.200 erfolgt aber dennoch erst mit dem Überschreiten der 17.003´er Zählerhürde (Allzeithoch). Insbesondere der 30.01.2024 hat gezeigt, wie wichtig das Abwarten ist. Der DAX stieg zwar auf 17.000 Punkte, an den 17.003 scheiterte er aber. Im Nachgang folgte eine Konsolidierung bis zu 16.822 (01.02.2024). Daher gilt auch bei aller wieder aufkommenden Euphorie: Geduld und Abwarten, was an den 17.003 geschieht. „Packt“ der DAX diese wichtige Hürde, dann geht der Blick nach weiter oben.

Fazit:

· Chart- und markttechnische Marken eben weiterhin Orientierung

· DAX heute mit neuem Anlauf in Richtung Allzeithoch

Risikohinweis

