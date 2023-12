DAX: Neues Allzeit-Hoch & Fokus auf die 17.000

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Was macht die EZB? Tut sie es der US-Fed gleich?

Der DAX wird heute "so oder so" die 17.000 ansteuern!

· Nächste charttechnische Widerstände: 16.837, Allzeit-Hoch, 16.997 (Oberes Bollinger-Band)

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.630, 16.529, 16.387

· Oberes Bollinger-Band: 16.997, Mittleres Bollinger-Band: 16.278 und Unteres Bollinger-Band: 15.559

· 100-Tage-Linie: 15.667 und 200-Tage–Linie: 15.734 sowie: 38-Tage-Linie: 15.714

· Indikatoren: MACD: überkauft | Slow-Stochastik: überkauft | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.980 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.630, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Die gestrige "Nullnummer" der US-Fed-Zinssitzung schaffte nochmals große Euphorie.

Auch die EZB wird heute wohl die Füße still halten. Was bedeuten das nun alles für den heutigen Handelstag?

Der DAX wird heute sehr wahrscheinlich ein neues Allzeit-Hoch sowie die 17.000 ansteuern.

Der deutsche Leitindex DAX hat weiterhin Luft nach oben. Der Bandbreitenindikator (Bollinger-Bänder) verschafft zumindest Luft bis 16.997 Punkte. Es ist also so gut wie alles angerichtet für die 17.000. Die Euphorie kennt nun scheinbar keine Grenzen. Allerdings ist durch die Herbst- und Winterrally auch die Fallhöhe deutlich gestiegen. Durch diesen Anstieg der letzten Wochen sind nun auch die markttechnischen Indikatoren deutlich überkauft. Sowohl der Trendfolgeindikator MACD als auch die kurz- bis mittelfristige Slow-Stochastik tendieren deutlich überhitzt. Beide signalisieren aber (noch) keine akuten Verkaufssignale. Auch das Momentum ist deutlich positiv.

Es ergeben sich daher folgende chart- und markttechnische Szenarien für den heutigen Handelstag: Die kurzfristige Bandbreite offeriert ein neues Allzeit-Hoch. Der deutsche Leitindex wird heute wohl zumindest auf 16.997 Zähler ansteigen. Dann sollte es zur psychologischen Hürde, den 17.000, auch kein großes Problem mehr sein. Nach unten ist das Potential zunächst bis 16.630 begrenzt. Sollte diese Stütze allerdings doch brechen, dann gibt es bei 16.529 die nächste Auffanglinie.

Gemessen an Chart- und Markttechnik sowie den Sentiment-Indikationen ist es sehr wahrscheinlich, dass der DAX heute in der Bandbreite von 16.997 und 16.630 tendieren wird. Aller Fokus gilt der EZB-Zinssitzung am heutigen Nachmittag. Trotz aller Euphorie sollten die Absicherungen (Stopp-Loss) beibehalten beziehungsweise nachgezogen werden.

Die Euphorie ist sehr groß.

Die Fallhöhe ebenfalls.

Fazit:

· DAX-Tagesbandbreite für heute: 16.997 bis 16.630

· Fokus gilt der EZB und einem neuen Allzeit-Hoch

