DAX: Neuer Tag, neues Glück.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Deutscher Leitindex scheitert nur um drei Punkte

Erneuter Anlauf auf Allzeit-Hoch

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.003, Fibonacci-Projektion(en)

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.784, 16.529, 16.387

· Oberes Bollinger-Band: 17.011, Mittleres Bollinger-Band: 16.691 und Unteres Bollinger-Band: 16.372

· 100-Tage-Linie: 15.923 und 200-Tage–Linie: 15.935 sowie: 38-Tage-Linie: 16.704

· Indikatoren: MACD: steigend | Slow-Stochastik: überkauft | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.980 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.784, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

DAX versucht sich heute erneut an den 17.003. Fibonacci-Ziele fungieren als neue Orientierung nach „noch weiter oben“. Der DAX 40 wird auch am heutigen Mittwoch auf extrem hohem Niveau tendieren. Der ganz „große Wurf“ blieb gestern noch aus. Der deutsche Leitindex scheiterte um drei Punkte am weiter gültigen Allzeithoch. Zur Wochenmitte bietet weiterhin die enge Spanne von 17.003 bis 16.968 Zählern eine gute Orientierung. Schafft der DAX hier den nachhaltigen Ausbruch, kommen die Fibonacci-Projektionen ab 17.220 Punkten „ins Spiel“. Die Chancen dafür stehen nach wie vor nicht schlecht. Mal wieder eine sehr „enge Kiste“. Wie zuletzt immer mal wieder.

Gleich zu Handelsbeginn gilt die Aufmerksamkeit dieser engen Spanne. Die Zeichen stehen auch heute prinzipiell auf Kurse in Richtung Allzeit-Hoch. Die markttechnischen Indikatoren bieten dafür nach wie vor ein solides Fundament. Das Momentum ist nach wie vor im positiven Bereich. Der MACD-Indikator signalisiert steigende Tendenz und damit gleichzeitige Trendstärke. Die Slow-Stochastik tendiert weiter im überkauften Bereich. Sie wirft aber dennoch kein akutes Verkaufssignal ab. Am heutigen Mittwoch wird es daher ein erneuter Anlauf auf das bis dato historische Hoch bei 17.003.

Auf welche Parameter gilt es daher heute besonders zu achten? Der DAX wird heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nahe der 16.968´er Punktemarke starten. Die 17.003 werden dabei von Anfang an im Fokus stehen. Schafft der deutsche Leitindex den „großen Wurf“, lautet die neue Orientierungs-Range: 17.003 bis 17.220 Indexzähler. Aber zunächst gilt es die Hausaufgabe bei 17.003 zu erledigen. Der deutsche Leitindex scheint sich im wahrsten Sinne des Wortes weiterhin treppenstufenmäßig auf den weiteren Weg nach „ganz oben“ zu sein. Dabei unterstützen ihn trotz des gestrigen Rücksetzers die insgesamt positiven Signale der Chart- und Markttechnik. Nicht zuletzt der Ichimoku-Kinko-Hyo. Auch dieser Indikator signalisiert grundlegende Trendstärke und einen spürbaren Drang in neue Sphären.

Fazit:

· DAX versucht sich erneut am Allzeithoch

· Fibonacci-Projektionen bleiben neue Zielzone

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.