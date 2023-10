DAX - Nervosität steigt. Salzgitter gefragt [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startete wenig verändert in den Handelstag. Die entwicklungen im Nahen Osten sorgen für Verunsicherhung. Dies ist am deutlichen Anstieg des Volatilitätsindex des DAX®, des VDAX® new abzulesen. So sprang die Kennzahl am Freitag von 16,1 auf 21,6.

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem Aixtron, Bayer und Kion auf. Aixtron hatte am Freitag alle Mühe, die 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Die EU-Staaten konnten sich am Freitag nicht auf eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung einigen und vertagten die Entscheidung. Kion und Salzgitter bekamen durch positive Analystenkommentare Schwung. Im Wochenverlauf wird unter anderem Netflix Geschäftszahlen veröffentlichen.

Widerstandsmarken: 15.272/15.350/15.572/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036/15.130 Punkte

Der DAX® hat sich am Freitag bei rund 15.130 Punkten gefangen und bis Handelsschluss noch ein paar Punkte bis auf 15.186 Punkte zugelegt. In diesem Bereich begann der Leitindex die heutige Sitzung. Erste Indikatoren signalisieren zwar eine kurzfristig überverkaufte Situation. Die Nervosität ist dennoch hoch. Kippt der Index unter das Freitagstief von 17.130 Punkten droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 15.036 und im weiteren Verlauf bis 14.947 Punkte. Die Bullen haben es im Augenblick schwer. Gelingt dennoch der Ausbruch über 15.271 beziehungsweise 15.628 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.806 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

241,59

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

227,85

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

9,78

12.156,914174

13.676,528446

5

Open End

DAX®

HC01QX

6,37

13.676,060363

14.436,449319

10

Open End

DAX®

HC0558

3,83

14.182,442426

14.688,755621

15

Open End

DAX®

HC9GQC

5,15

14.587,548077

14.890,969077

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,84

18.226,009621

16.707,78302

-5

Open End

DAX®

HC8E76

14,42

16.706,863431

15.946,701145

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

12,36

16.200,481368

15.693,406301

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

13,62

15.795,375717

15.492,104503

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte