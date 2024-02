Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX wird auch am heutigen Dienstag seitwärts tendieren

Oben zunächst gedeckelt – Unten vorerst gestützt

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.000, 17.005, Fibonacci-Projektion(en)

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.784, 16.529, 16.387

· Oberes Bollinger-Band: 17.089, Mittleres Bollinger-Band: 16.747 und Unteres Bollinger-Band: 16.406

· 100-Tage-Linie: 15.969 und 200-Tage–Linie: 15.956 sowie: 38-Tage-Linie: 16.730

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: neutral | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.950 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.784, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Das wird heute für uns und alle DAX-Anleger zunächst zum Start und dann im weiteren Tagesverlauf wichtig werden: Die Region um 17.000 bis 17.005 fungiert auch heute als massives Sechsfachhoch. Um die durchaus mittelfristig realistisch erscheinenden Fibonacci-Projektionen ab 17.220 Punkten anzugehen, muss der DAX aber erst die kurzfristige „Hausaufgabe“ bei 17.005 nachhaltig erledigen. Das wird er auch heute wieder versuchen. Vier rote Tageskerzen (=negative Tagesentwicklungen) binnen der letzten fünf Tage zeugen allerdings von einem zähen Unterfangen.

Die Seitwärtsspanne bleibt auch heute zunächst intakt. Die heute wieder zu erwartende chart- und markttechnische Konsolidierung darf weiterhin als gesunde Reaktion des Marktes aufgefasst werden. Die nach wie vor intakte Unterstützung bei 16.784 Zählern sorgt für den nötigen Schwankungsspielraum nach unten. Sie sorgt sprichwörtlich für die „nötige Luft zum Atmen“. Nach oben hin wird der deutsche Leitindex auch heute zunächst bei 17.000/17.005 gedeckelt bleiben. Hier befindet sich das aktuelle „Nadelöhr“.

Es gilt somit für den heutigen Handelstag wie schon die letzten Tage: Weder in Kaufpanik noch in Verkaufspanik zu verfallen. Abwarten, bis das eindeutige Signal nach oben kommt. Erst wenn die 17.005 auch nachhaltig durchstoßen werden, kann das den nötigen Schub in Richtung 17.220 (Fibonacci-Projektion) ergeben. Bis dahin lautet die Devise weiter „seitwärts auf hohem Niveau“. Bezüglich der Unterstützungen darf man ebenfalls relativ entspannt bleiben. Die 16.784 zeigen sich weiterhin intakt. Sowohl Slow-Stochastik (kurzfristig) als auch MACD (Trendfolgeindikator) zeigen sich am heutigen Dienstag neutral. Das Momentum tendiert deutlich positiv. Das Handelsvolumen bleibt vorerst überdurchschnittlich. Der DAX 40 wird heute zunächst abermals in der Bandbreite zwischen 17.005 und 16.784 Zählern tendieren. Dabei wird sich der Fokus gleich zu Beginn des Handels zunächst nach oben in Richtung 17.000/17.005 verlagern. Wenn es der DAX schaffen sollte, diese Hürde mit Schwung und Elan zu meistern, stehen als nächstes Ziel die 17.220 auf „dem Zettel“.

Fazit:

· DAX wird wieder in der Seitwärtsspanne starten

