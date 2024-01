DAX: Morning-Star und Kaufsinal

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX-Chart zurück in enger Bandbreite

16.529 werden wohl "zurückgeholt"

- Nächste charttechnische Widerstände: 16.529, 16.784, 16.837 (Oberes Bollinger-Band)

- Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.387, 16.262, 16.060

- Oberes Bollinger-Band: 16.837, Mittleres Bollinger-Band: 16.656 und Unteres Bollinger-Band: 16.476

- 100-Tage-Linie: 15.844 und 200-Tage–Linie: 15.893 sowie: 38-Tage-Linie: 16.563

- Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: Kaufsignal | Momentum: negativ

- Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: durchschnittlich

- Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.600 erwartet

- (Trailing-) Stopp-Loss: 16.387, 16.262, 16.060 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Kaufsignal dank Slow-Stochastik. Der DAX unterschritt zuletzt in Form einer „Morning-Star“-Konstellation die 16.529´er Punktemarke. Dabei kam es zum Test der 16.387. Diese Marke hielt erwartungsgemäß stand. Noch dazu nahezu punktgenau. Diese Kursentwicklungen führten dazu, dass der deutsche Leitindex sich nun in einer nahezu klassischen „Morning-Star“-Formation wiederfindet. Diese kündigt Kurssteigerungen an und steht bezeichnend für ein Umkehrsignal. Was heißt das nun für den heute anstehenden Wochenschluss?

Die charttechnische Marke bei 16.529 Punkten wird heute das Geschehen bestimmen. Durch besagte „Morning-Star“-Konstellation stehen die Zeichen heute auf steigende Kurse. Dazu kommt das aktuelle Kaufsignal in der Slow-Stochastik. Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich heute ansonsten neutral bis negativ. Das Momentum bleibt im negativen Bereich. Der Trendfolger MACD-Indikator zeigt sich neutral. Am heutigen Freitag wird die bis Dienstag intakte Kurzfrist-Range (16.784 bis 16.529) wohl wieder zurückerobert. Dem Unteren Bollinger-Band bei ebenfalls 16.476 Zählern kommt dabei eine wichtige Unterstützungsaufgabe zu.

Das heutige Tagesszenario lässt sich daher wie folgt einordnen: Der DAX wird heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gleich in der Früh die 16.529 überschreiten. Selbst bei einem Abprall wider Erwarten bleibt das kurzfristige Potenzial nach unten weiter bis 16.387 begrenzt. Die zuletzt empfohlenen Stopps zahlen sich weiterhin aus und sollten unbedingt beibehalten beziehungsweise nachgezogen werden. Die nach wie vor eklatante Einengung der Bollinger-Bänder zeugt von einer sehr niedrigen Volatilität. Ein Ansteigen dieser Volatilität ist in den meisten Fällen mit fallenden Kursen verbunden. Trotz allem lautet für heute die Marschrichtung: „Zurück in die Handelsspanne 16.784 bis 16.529“. Das Kaufsignal der Slow-Stochastik schürt noch dazu diese berechtigte Hoffnung.

Fazit:

- DAX bäumt sich auf

- Index holt sich 16.529 zurück

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.