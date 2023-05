DAX - Marktteilnehmer haben noch immer Respekt vor neuem Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es versteht sich von selbst, dass ein Perfomance-Index wie der DAX nicht mit einem Kursindex wie dem Dow Jones verglichen werden darf. Beim DAX werden die Dividenden der einzelnen Werte in die jeweilige Aktie rechnerisch reinvestiert. Dies führt dazu, dass der Index auf einem viel höheren rechnerischen Niveau notieren muss, als der Dow Jones, bei dem die Dividendenzahlungen nicht wieder in den Index zurückfließen. Daher notiert der DAX auch näher an seinem Rekordhoch, als der Dow. Im kurzfristigen Bild ist dieser Umstand aber nicht von großer Relevanz und der „normale“ DAX ist schließlich der Index, auf den in Deutschland die meisten Anleger schauen. Zuletzt hat sich ein kurzfristiger Widerstand aufgebaut, der trotz freundlichem Wochenschluss noch Bestand hat. Die Indikatoren haben gerade wieder nach unten abgedreht. Dies spricht gegen einen sofortigen Ausbruch nach oben. Allerdings ist die saisonale Lage eher positiv und spricht für einen neuen Rekordstand in den kommenden Wochen. Indexberechnung hin oder her, die US-Märkte werden ebenfalls ansteigen müssen, damit bei uns ein neuer Rekord erreicht wird.

Quelle Charts: ProRealTime.com

