DAX: Kursziel nahezu erreicht - Seitwärts in die neue Woche

DAX startet über 17.050 in die neue Woche

Die Woche beginnt mit Seitwärtsstart

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.089, 17.198, 17.220

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 17.050, 16.784, 16.529

· Oberes Bollinger-Band: 17.146, Mittleres Bollinger-Band: 16.922 und Unteres Bollinger-Band: 16.698

· 100-Tage-Linie: 16.091 und 200-Tage–Linie: 16.007 sowie: 38-Tage-Linie: 16.788

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: ansteigend | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.080 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 17.050, 16.784, 16.529 (je nach indiv. Risikoaffinität)

DAX startet heute zunächst seitwärts in die neue Woche: Das kurzfristige Kursziel in Form der Fibonacci-Projektion bei 17.220 wurde am vergangenen Freitag nur minimal verfehlt. Das Tageshoch lag mit 17.198 nur 0,13 Prozentpunkte darunter. Für heute wird der DAX nun wieder seitwärts in den Montagshandel starten. Allerdings richtet sich der Fokus dabei zunächst nicht nach oben gen 17.220 Indexzähler, sondern nach unten. Dabei in erster Linie auf die Marke bei 17.050 Punkten. Dieser bisherige Widerstand ist nun die nächste enge Unterstützungslinie nach unten. Danach folgen die „altbekannten“ 16.784 und 16.529 als Auffanglinien.

Es kommt kurzfristig weiterhin auf die chart- und markttechnischen Marken an. Nachdem zuletzt auf die technischen Marken ein guter Verlass war, rücken diese auch zum Beginn der neuen Woche wieder an erste Stelle. Die Stimmung an den Märkten war zuletzt zum einen extrem euphorisch, zum anderen auch durch Unsicherheiten und Kaufdruck geprägt. Dadurch hat sich natürlich auch die Fallhöhe im DAX ausgeweitet.

Der heutige Montag wird sich durch abwartende Haltung auszeichnen: Der DAX wird heute stabil und seitwärts in die neue Woche starten. Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich ansteigend. Das Volumen ist überdurchschnittlich und bestätigt dabei das aktuell sehr hohe Niveau. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku bestätigen ebenfalls weiterhin den übergeordnet anhaltenden Aufwärtstrend. Das Momentum ist nach wie vor im positiven Bereich. Kurzfristig ausgerichtete Anleger sollten sich bezüglich Stopps und Absicherung weiterhin an den nahen Unterstützungen ab 17.050 Indexzählern orientieren. Der Freitags-Move nahezu punktgenau auf die 17.220 hat gezeigt, wie zielgerichtet die chart- und markttechnischen Marken kurzfristig nach oben wirken können. Dasselbe gilt natürlich auch nach unten. Was der DAX „genau vorhat“ weiß man nie so recht. Die technischen Marken bieten aber zumindest einen gut verlässlichen Kompass.

Fazit:

· DAX verfehlte Kursziel (17.220) nur um 0,13 Prozent

· Seitwärtsstart in die neue Woche oberhalb der 17.050

