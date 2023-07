DAX mit Kursgewinnen in die neue Woche. Vola weiterhin auf Mehrjahrestief.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startete freundlich in die neue Handelswoche und erreichte die Marke von 16.200 Punkten. Dabei fielen die Wirtschaftsdaten aus China durchwachsen aus. Der vielbeachtete Caixin-Einkaufsmanagerindex lag zwar mit 50,5 Punkten noch im positiven Bereich. Dennoch war dies ein Rückgang gegenüber dem Vormonat. Die Konjunkturerholung kommt in China weiterhin nur schleppend voran. Daüberhinaus schließen in den USA die Börsen aufgrund des Feiertags am Dienstag heute etwas früher.

Heidelberg Materials und Hugo Boss markierten im frühen Handel jeweils ein neues 52-Wochenhoch. Bei Fresenius deutlich sich eine Erholung an. Dies gilt auch für Chemietitel wie Lanxess. Die Zeichnungsphase für die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Nucera läuft voraussichtlich bis 5. Juli 2023 12 Uhr.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.220/16.300/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.780/15.900/15.940/16.000/16.050/16.170 Punkte

Der DAX® schraubte sich zu Handelsbeginn in den Bereich von 16.200 Punkte nach oben und schloß damit ein weiteres im Juni gerissene Gap. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben liegt bei 16.220 Punkte. Gelingt ein Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.300 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 16.170 Punkte. Bei Rücksetzern unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis 16.050/16.070 Punkte.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new steigt im frühen Handel auf rund 13. Damit liegt die Kennzahl dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.000 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 12.000)*0,01 = 100 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC2CMW

88,71*

18.000

12.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC1VS1

102,53*

17.500

7.750

22.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

5,77

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

8,96

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

4,78

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

9,289

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

