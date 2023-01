DAX - Korrekturbewegung wird immer wahrscheinlicher

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Jahresauftakt beim DAX ist sicher für den einen oder anderen überraschend verlaufen. Eine Bewegung, so wie sie seit Jahresbeginn zu beobachten war, kann normalerweise nicht lange durchgehalten werden. Einige Marktteilnehmer werden noch auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, um zu vermeiden, nicht dabei gewesen zu sein. Ob diese Strategie derzeit die richtige ist, sei dahingestellt. Wenn es mit dieser Intensität so weitergehen würde und keine Korrekturen kämen, würde der DAX Ende März bei 18.500 Punkten stehen, was realistisch betrachtet kaum möglich sein wird. Auch von der saisonalen Seite her, steht eine Korrekturbewegung eher auf dem Programm. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren, dürften bald Verkaufssignale generieren. Entsprechend ist in der kommenden Woche eher mit einem Rückgang zu rechnen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.