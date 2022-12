DAX-Konzerne verdienen so gut wie nie zuvor

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eigentlich ist das Umfeld für die heimischen Unternehmen denkbar schlecht. Lieferkettenprobleme, hohe Material- und Energiekosten, erhebliche wirtschaftliche und politische Unsicherheiten und schwierigere Refinanzierungsbedingungen belasteten die Firmen. Dennoch: Im dritten Quartal brummte das Geschäft. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung EY kletterten die Umsätze der 40 DAX-Konzerne von Juli bis September um 23% nach oben und erreichten einen Rekordwert.

Dank hoher Auftragspolster blieb der befürchtete Nachfrageeinbruch bisher aus. Und auch unter dem Strich lief es gut, denn viele Unternehmen konnten die steigenden Kosten auf ihre Kunden umlegen. Entsprechend legte der operative Gewinn mit 28% auf knapp 45 Mrd. Euro noch stärker zu und war so hoch wie nie zuvor in einem dritten Quartal. Mit dieser Ausgangslage könnte 2022 sogar als Rekordjahr in die Geschichtsbücher eingehen.Besonders kräftige Wachstumsraten erzielten die heimischen Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Hier spielte der schwache Euro den Top-40 Börsenunternehmen in die Karten. Der hohe Internationalisierungsgrad stellt weiterhin eine zentrale Erfolgssäule dar. So können Rückgänge in einzelnen Regionen durch bessere Geschäfte in anderen Ländern häufig kompensiert werden, was sich auch positiv auf die Visibilität auswirkt und Schwankungen in den Ergebnissen verringert. Vor allem Autokonzerne zählten zu den gewinnstärksten Unternehmen. Und auch der Blick in die Zukunft fällt nicht unbedingt negativ aus. Mehrere DAX-Firmen wie Infineon, Siemens und Deutsche Telekom erwarten 2023 eine aussichtsreiche Ertragslage. Vor allem der Chipkonzern gilt aufgrund seiner konjunktursensiblen Ausrichtung als guter Gradmesser.