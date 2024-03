DAX: Knapp vorbei ist auch daneben - Jetzt wird konsolidiert.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX konsolidiert in "bequemer" Seitwärtsspanne

Trendfolge-Indikator mit Verkaufssignal

· Nächste charttechnische Widerstände: 18.001, 18.039, 18.194 (Oberes Bollinger-Band)

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 17.761, 17.619, 17.490

· Oberes Bollinger-Band: 18.195, Mittleres Bollinger-Band: 17.662 und Unteres Bollinger-Band: 17.129

· 100-Tage-Linie: 16.612 und 200-Tage–Linie: 16.183 sowie: 38-Tage-Linie: 17.331

· Indikatoren: MACD: Verkaufssignal | Slow-Stochastik: neutral | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.950 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 17.761, 17.619, 17.490 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Knapp daneben ist auch vorbei. Jetzt „wird“ erstmal konsolidiert. Am heutigen Dienstag stehen die Zeichen auf Konsolidierung nachdem der DAX gestern das avisierte Allzeithoch um knappe 0,13 Prozentpunkte verfehlt hat. Denkbar knapp. Aber mit der vierten roten Tageskerze in Folge. Der deutsche Leitindex bleibt aber trotz vier roter Tageskerzen in Folge im übergeordneten Aufwärtsmodus. Allerdings stehen die Vorzeichen nun auf eine charttechnische Konsolidierung. Der durch eine Fibonacci-Projektion erzeugte Support bei 17.761 Zählern dient dabei weiterhin als „bequemer“ Supportlevel.

Ein Widerstand bricht erst wenn er bricht. So lapidar sich das anhört, so signifikant ist es. Der DAX wird daher nach vier aufeinanderfolgenden roten Tageskerzen von Mittwoch bis Montag nun erstmal in den Konsolidierungsmodus umschalten. Das ist aber kein Beinbruch, sondern eine fast schon logische Konsequenz. Nach unten hin stützen weiterhin die Fibonacci-Linien bei 17.761 und 17.490 Indexzählern. Nach oben ist bei 18.039 Punkten nun vorerst der „Deckel“ drauf.

Der DAX „atmet“ nun weiter durch. Das große Hinweissignal kommt heute vom Trendfolge-Indikator MACD. Dieser generiert ein klassisches Verkaufssignal. Das bedeutet im Umkehrschluss und gemessen an allen anderen Faktoren eine klassische Konsolidierung auf hohem Niveau. Sorgenfalten sollte man sich heute keine machen. Diese bedürfen erst Notierungen unterhalb der 17.490 Zählermarke. Bis dahin bleibt auch der kurzfristig übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Die Slow-Stochastik zeigt sich neutral. Das Momentum ist weiter positiv, schwächt sich aber etwas ab. Alles in allem Anzeichen für eine gesunde Konsolidierung auf hohem Niveau. Solange der deutsche Leitindex nicht die 17.490 nach unten durchstößt, bleibt die Gesamtsituation weiterhin bullisch. Allerdings zeigt sich jetzt auch, dass die Börse niemals eine „Einbahnstraße“ war, ist und sein wird. Daher gilt von je her: Der Blick nach oben ist immer erlaubt. Der Blick nach unten auf die Absicherungslevels allerdings ein stetes Muss.

Fazit:

· DAX touchierte Allzeithoch

· Seitwärts-Dienstag voraus

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.