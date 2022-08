DAX - Jetzt rächt sich der mangelnde Umsatz

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es lag bereits seit Wochen in der Luft, dass es so nicht weitergehen kann. Der Trend war zwar erfolgreich und machte Lust auf mehr, aber die Breite der Marktteilnehmer war einfach nicht vorhanden. Die Umsätze ließen schon seit Ende Mai dieses Jahres mehr als zu wünschen übrig. In den letzten Wochen haben sich die Indikatoren im überkauften Bereich aufgehalten. Auch aus dieser Sicht war es absehbar, dass der Trend nicht durchgehalten werden kann. Nun haben sich also Verkaufssignale bei den Indikatoren eingestellt. Am Freitag zog sogar der Umsatz etwas an. Dies zeigt, dass derzeit mehr Abgabebereitschaft vorhanden ist, als Aufnahmebereitschaft. Wenn nun nicht sehr schnell eine Gegenbewegung kommt und die jüngsten Signale negiert werden, ist mit weiter rückläufigen Notierungen zu rechnen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

