DAX - Ist das die Jahresendrallye

Gestützt durch weiter nachlassenden Zinsdruck nahm der DAX in der letzten Woche Anlauf und übersprang noch vor dem Wochenende die 16.000 Punkte Hürde. Damit lag er erstmals seit Juli wieder über dieser Marke. Die Hoffnung, dass damit eine Jahresendrallye eingeläutet wird, bekam zum Start in die neue Handelswoche allerdings einen kleinen Dämpfer. Für den deutschen Leitindex ging es wieder in Richtung 15.900 Punkte. Am Dienstagabend sorgte der US-Notenbanker Christopher Waller mit Aussagen, die eine Zinssenkung wahrscheinlicher machen, für Rückenwind. Zur Stimmungserhellung trägt auch die weiter sinkende Inflation bei. Im November sank die Teuerungsrate in Deutschland von 3,8 % auf 3,2 %. Der DAX lässt in der Folge seinen verhaltenen Wochenstart hinter sich und klettert bis Donnerstagnachmittag auf 16.262 Punkte.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Bayer

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist diese Woche die Bayer mit 1.610 Ausführungen. Der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns macht weiterhin ein Glyphosat-Urteil in den USA und damit verbundene Zahlungen an die Kläger von 1,5 Milliarden US-Dollar zu schaffen. Diese Woche verbilligen sich die Wertpapiere der Leverkusener um 8,5 %. Ein Anteilsschein ist derzeit für 31,27 Euro zu haben. Positive Nachrichten kommen dagegen von der EU-Kommission. Diese verlängerte die Ende des Jahres auslaufende Zulassung von Glyphosat bis 2033. Zudem wird Bayer im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem Diagnostik-Anbieter Hurdle dessen epigenetischen Speicheltest zur Messung des biologischen Alters zukünftig im Online-Vertrieb anbieten.

Rheinmetall

Auf Bayer folgt mit 772 Preisfeststellungen die Rheinmetall-Aktie auf Platz 2 im Inlandshandel. Der Rüstungskonzern stand zu Jahresbeginn aufgrund technischer Probleme beim Schützenpanzer Puma in der Kritik. Die ersten Auslieferungen der für 770 Millionen Euro nachgerüsteten 143 Exemplare sollten Ende des Jahres erfolgen. Notwendige Nacharbeiten bei der Software sorgen nun für weitere Verzögerungen. Als Auslieferungstermin wird nun Ende Februar 2024 angegeben. Die Autozulieferer-Sparte von Rheinmetall freut sich dagegen über einen neuen Auftrag zur Lieferung von elektrischen Kühlmittelpumen an einen der größten internationalen Automobilhersteller. Wer der Auftraggeber des im mittleren zweistelligen Millionenbereichs liegenden Auftrags ist, möchten die Düsseldorfer nicht verraten. Der Auftrag hilft der Rheinmetall-Aktie nicht auf die Sprünge, der Kurs steht mit 276,30 Euro 5,5 % tiefer als in der Vorwoche.

