DAX – Inflationsdruck bleibt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der Deutsche Aktienindex in dieser Woche an der 14.000er Marke abgeprallt ist, stehen die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung. Zu stark war der Verkaufsdruck am Mittwoch, so dass viele Anleger wahrscheinlich erst noch ein paar Tage abwarten und die Situation beobachten wollen, bevor sie wieder einsteigen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Wichtig dürfte heute vor allem die technische Unterstützung bei 13.550 Punkten werden. Sollte sie nicht halten, könnte es weiter bergab gehen. Auf der oberen Seite liegt der nächste Widerstand bei 13.700 Zählern. Jeder Schlusskurs darüber würde die Woche sehr versöhnlich aussehen lassen.



Gute Gründe zum Kauf von Aktien gibt es derzeit wenig. Der Inflationsdruck lässt einfach nicht nach. Die Erzeugerpreise für Deutschland bestätigen dies erneut. Sie sind um über fünf Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen, erwartet wurden lediglich 0,6 Prozent. Deutlicher wird das ganze Ausmaß beim Vergleich zum Juli vergangenen Jahres. Hier liegt das Plus bei satten 37 Prozent. Größte Preistreiber sind Energie und Produkte, die viel Energie für ihre Herstellung benötigen. Besonders bei Gasabhängigkeiten liegt die Verteuerung bei nahe 200 Prozent.



Dies zeigt deutlich das Problem. Da die Preise wegen höherer Energiekosten steigen, ist die Inflation nicht allein mit den Mitteln einer Zentralbank zu steuern und am Ende auch zu bekämpfen. Mit anderen Worten, sie wird uns noch eine ganze Weile begleiten, mindestens solange, bis die Energiekrise gelöst ist.