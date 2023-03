DAX vor Inflationsdaten fester. SMA Solar springt nach oben

Am Aktienmarkt haben die Bullen das Zepter aktuell im Griff und schoben den DAX® im frühen Handel in den Bereich von 15.480 Punkte. Im Tagesverlauf werden noch Verbraucherpreise aus Deutschland erwartet. Morgen folgen Inflationszahlen aus weiteren europäischen Ländern und der gesamten Eurozone erwartet. Der kurzfristige Aufwärtstrend könnte also auf den Prüfstand gestellt werden.

Cancom IT erwartet nach einem stagnierenden Umsatz in 2022 ein Umsatzwachstum im einstelligen Bereich im laufenden Geschäftsjahr. Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland zeigt sich für 2023 optimistisch und rechnet mit einem Umsatzplus im zweistelligen Bereich. Die Dividende für 2022 soll auf 60 Cents pro Aktie erhöht werden. Eine höhere Ausschüttung wird es voraussichtlich auch beim Diagnostikspezialisten Stratec geben. SMA Solar hat die Umsatzprognosen für 2023 erhöht. Auf dem Einkaufszettel standen heute im frühen Handel zudem Immobilienaktien wie Aroundtown und Vonovia. In den zurückliegenden Tagen sorgten schwache Geschäftszahlen und Dividendenkürzungen oder gar -streichungen sowie steigende Renditen für Druck auf diesen Sektor. Heute deutet sich eine Entspannung am Anleihemarkt an. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Widerstandsmarken: 15.680/16.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.980/15.000/15.080/15.190/15.300/15.480 Punkte

Der DAX® setzte in den ersten Handelsstunden den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort und stieß in den Bereich der Widerstandsmarke von 15.480 Punkte vor. Auf diesem Level schalteten die Investoren zunächst einen Gang zurück und warten nun auf die Inflationszahlen aus Deutschland. Möglicherweise liefern sie neue Impulse. Auf der Oberseite hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 15.680 Punkte. Zwischen 15.080 und 15.300 Punkten findet der Leitindex hingegen eine breite Unterstützungszone. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb der 61,8%%-Retracementlinie an.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB53RV

175,02

10.250

18.000

15.09.2023

DAX®

HC2ADX

268,24

11.500

29.500

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB9WK8

12,44

15

14.309,092532

14.819,927135

Open End

DAX®

HC4L2X

4,04

25

14.717,88775

15.024,019815

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3612

3,05

-15

16.350,548823

15.838,776645

Open End

DAX®

HC4J4X

2,56

-25

15.941,753605

15.635,671936

Open End



