DAX-Indexzusammensetzung: Porsche nimmt diesen Monat wahrscheinlich den Platz von Puma ein

Der Ende September erfolgte Börsengang der Porsche AG verlief bisher sehr erfreulich. Inzwischen steht der Kurs rund 30 Prozent über dem Emissionspreis. Am Montag dürften erneut die Sektkorken beim Autobauer knallen: Bei der für den 5. Dezember angesetzten Indexüberprüfung wird die Deutsche Börse sehr wahrscheinlich den Aufstieg der Porsche AG in den DAX bekannt geben. Im Gegenzug wird Puma aus der ersten deutschen Börsenliga wohl absteigen. Wirksam werden die Änderungen am 19. Dezember.

Bei der Aufnahme dürfte die Porsche AG wahrscheinlich mit einer Index-Gewichtung von rund ein Prozent starten. Zugleich wird der DAX konjunktursensibler und hängt künftig noch stärker von der Automobilbranche ab. Neben BMW, Mercedes-Benz, VW und der Porsche-Holding SE kommt mit der Porsche AG ein weiterer Autotitel hinzu. Daimler Truck, Continental und Infineon sind ebenfalls eng mit der Branche verzahnt.

Investoren blicken zudem schon jetzt auf die sich abzeichnenden Änderungen bei der Überprüfung im März kommenden Jahres. Im Frühjahr will Linde als wertvollster DAX-Konzern die Frankfurter Börse verlassen und nur noch an der New Yorker Wall Street gelistet sein. Während die Indexgewichtung der anderen Titel zunehmen wird, zeichnet sich zugleich ein spannender Kampf um den freien Platz ab. Gute Chancen haben mit Blick auf die Marktkapitalisierung des Streubesitzes die Commerzbank, Rheinmetall, Delivery Hero und Lufthansa. Voraussetzung für einen Aufstieg sind aber auch zwei Geschäftsjahre in Folge mit einem positiven Gewinn vor Steuern. Berücksichtigt man auch dieses Kriterium, hat der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall die besten Karten.

