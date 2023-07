DAX - dem Index geht die Luft aus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eigentlich war alles angerichtet, aber den Marktteilnehmern ist kurz vor einem neuen Rekordhoch die Luft ausgegangen. Wie zu hören war, wurde die Angst vor steigenden Zinsen in den USA zu groß. Innerhalb weniger Tage ist die gute Ausgangssituation, an der seit Tagen gearbeitet wurde, wieder zerstört worden. Der Index ist in den Bereich zurückgefallen, in dem vor einigen Monaten eine Trendwendeformation gebildet wurde. Damit ist weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von knapp über 15.000 Punkten eröffnet worden. Trotz der eingetrübten Lage gibt es einige Hoffnungsschimmer. Am Freitag konnte eine, wenn auch kleine, Erholungsbewegung begonnen werden. Die Indikatoren stehen vor Kaufsignalen und die Saisonalität verspricht noch einige Wochen einen positiven Verlauf. Somit könnte die Abwärtsbewegung bereits wieder beendet sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com

